Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Израиль
Позже
Стадион: Яаков Тернер
Молдова
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
17
Пунтус
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Даниэл ПерецВратарь
-
15 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльПолузащитник
-
21 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
13 Goni Naor
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пунтус АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
История личных встреч
Израиль
Молдова
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|7
|1
|Даббур Мунас
|4
|0.57
|Манор Соломон
|2
|0.29
|Натхо Бибрас
|1
|0.14
|Перец Дор
|1
|0.14
|Вайссман Шон
|1
|0.14
|Битон Нир
|0
|0
|Хазиза Долев
|0
|0
|Менахем Сун
|0
|0
|Глазер Дан
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинчану Николай
|1
|0.14
|Карп Кэтэлин
|1
|0.14
|Николаеску Йон
|1
|0.14
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Огани Орель
|1
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Натхо Бибрас
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Таа Лоай
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армаш Игорь
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Николаеску Йон
|0
|1
|Потырнике Максим
|1
|0
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Белоусов Александр
|1
|0
|Марандич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4
Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1 Австрия - Израиль 3:1
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2
Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 0
|21
|2.
|Шотландия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Израиль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 14
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Израиль - Молдова
Исход игры
Израиль
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Молдова
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (59)
Меньше
54.62% (71)
Обе команды забьют
Да
19.23% (25)
Нет
80.77% (105)
Популярный счёт
2:0 Израиль
42.6% (60)
3:0 Израиль
20.6% (29)
2:1 Израиль
11.3% (16)
1:0 Израиль
6.4% (9)
4:0 Израиль
3.5% (5)
3:1 Израиль
2.8% (4)
4:1 Израиль
1.4% (2)
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