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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Швеция
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Греция
0'
58' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
1:0
59' Пенальти
Форсберг Эмиль
62'
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
4
Даниэльссон
Маркус
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
9
Исак
Александр
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Мавропанос
Константинос
21
Цимикас
Костас
15
Андруцос
Танасис
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
6
Яннулис
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
7
Масурас
Гиоргос
16
Павлидис
Вангелис
Швеция
4-4-2
Греция
3-4-1-2

Ход матча

58'
 
Мавропанос Константинос
59'
Форсберг Эмиль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Швеция
Греция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ЧЕ2(2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.5
Классон Виктор 2 0.33
Кайсон Робин 2 0.33
Аугустинссон Людвиг 1 0.17
Ларссон Себастьян 1 (1) 0.17
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.17
Ибрагимович Златан 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 (2) 0.5
Дувикас Анастасиос 1 0.17
Пелкас Димитрис 1 0.17
Павлидис Вангелис 1 0.17
Цолис Христос 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулушевски Деян 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Экдаль Альбин 1 0
Классон Виктор 1 0
Хеландер Филип 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Телин Исаак 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Исак Александр 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Зека Карлос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1
Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Швеция - Португалия 0:2
Греция
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1
Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Греция 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Косово 1:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
5. Грузия 1:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
5. Грузия 1:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
3. Швеция 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Косово 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Грузия 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Швеция 90.9% (130)
X 7.7% (11)
Греция 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Греция
3.05
3.52
5.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Швеция 1:0 Греция онлайн


Прогнозы на матч Швеция 1:0 Греция

Исход игры
Швеция
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Греция
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 Швеция
43.4% (62)
1:0 Швеция
21% (30)
2:0 Швеция
19.6% (28)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 Швеция
3.5% (5)
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