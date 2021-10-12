Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Влаходимос Одиссей взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Бухалакис Андреас из команды Греция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бакасетас Тасос нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Павлидис Вангелис и попал в каркас ворот!

39' Даниэльссон Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Робин Ульсен отбил мяч на угловой после удара Масурас Гиоргос из штрафной площади.

35' Удар от ворот произведет Швеция

34' Масурас Гиоргос из команды Греция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Форсберг Эмиль пробует нанести удар издали, но Одиссеас Влаходимос держит все под контролем

27' Греция выполняет удар от ворот.

25' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Швеция

22' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' ШТАНГА! Так было близко к голу - Масурас Гиоргос нанес удар в каркас ворот!

21' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Олссон Кристоффер из команды Швеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Удар от ворот произведет Швеция

18' Яннулис Димитрис из команды Греция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Влаходимос Одиссей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Влаходимос Одиссей взял и забрал мяч на выходе

9' Цимикас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Цимикас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок Яннулис Димитрис из команды Греция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Даниэльссон Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Павлидис Вангелис разрезает оборону соперника отличным пасом

2' Удар от ворот произведет Швеция

2' Масурас Гиоргос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Даниэльссон Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Швеция начинает с центра поля