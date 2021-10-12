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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Швеция
2:0
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
58' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
1:0
59' Пенальти
Форсберг Эмиль
61' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
61' Желтая карточка
Экдаль Альбин
2:0
69' Гол
Исак Александр
76' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
86' Вторая желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
90' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
90'+5
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
4
Даниэльссон
Маркус
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
9
Исак
Александр
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Мавропанос
Константинос
21
Цимикас
Костас
15
Андруцос
Танасис
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
6
Яннулис
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
7
Масурас
Гиоргос
16
Павлидис
Вангелис
Швеция
4-4-2
Греция
3-4-1-2

Ход матча

58'
 
Мавропанос Константинос
59'
Форсберг Эмиль
1:0
61'
 
Бакасетас Тасос
61'
Экдаль Альбин
 
69'
Исак Александр
(Ольсен Робин)
2:0
71'
 
Цолис Христос
Масурас Гиоргос
71'
 
Пелкас Димитрис
Сиопис Манолис
75'
 
Дувикас Анастасиос
Павлидис Вангелис
76'
 
Хацидиакос Пантелис
81'
Сванберг Маттиас
Классон Виктор
 
81'
Каюсте Йенс
Экдаль Альбин
 
84'
 
Лимниос Димитрис
Яннулис Димитрис
86'
 
Хацидиакос Пантелис
87'
Ольссон Мартин
Форсберг Эмиль
 
87'
Дьёкереш Виктор
Кайсон Робин
 
90'
Сванберг Маттиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Швеция
Греция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ЧЕ2(2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.67
Классон Виктор 2 0.33
Кайсон Робин 2 0.33
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.33
Аугустинссон Людвиг 1 0.17
Ларссон Себастьян 1 (1) 0.17
Ибрагимович Златан 0 0
Ольсен Робин 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 (2) 0.5
Дувикас Анастасиос 1 0.17
Пелкас Димитрис 1 0.17
Павлидис Вангелис 1 0.17
Цолис Христос 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Классон Виктор 1 0
Хеландер Филип 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Телин Исаак 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Исак Александр 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Зека Карлос 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Мавропанос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
2
17%
3
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1
Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Швеция - Португалия 0:2
Греция
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1
Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Греция Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Грузия Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 1
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Молдова Рябчук Олег 3 1
4. Армения Ароян Вараздат 4 0
5. Румыния Пушкаш Георге 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Швеция 90.9% (130)
X 7.7% (11)
Греция 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Швеция 2:0 Греция онлайн


Прогнозы на матч Швеция 2:0 Греция

Исход игры
Швеция
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Греция
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 Швеция
43.4% (62)
1:0 Швеция
21% (30)
2:0 Швеция
19.6% (28)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 Швеция
3.5% (5)
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