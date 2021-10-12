Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Швеция
2:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Греция
58' Желтая карточкаМавропанос Константинос
1:0
59' ПенальтиФорсберг Эмиль
61' Желтая карточкаБакасетас Тасос
61' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
2:0
69' ГолИсак Александр
76' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
86' Вторая желтая карточкаХацидиакос Пантелис
90' Желтая карточкаСванберг Маттиас
22
Кайсон
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
59'
1:0
61'
61'
69'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Швеция
Греция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.67
|Классон Виктор
|2
|0.33
|Кайсон Робин
|2
|0.33
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.33
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.17
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.17
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|Ольсен Робин
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3 (2)
|0.5
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.17
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|Павлидис Вангелис
|1
|0.17
|Цолис Христос
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Зека Карлос
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
2
17%
3
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1
Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Швеция - Португалия 0:2
Греция
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1
Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1 Греция - Босния и Герцеговина 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Греция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|5.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
Прогнозы на матч Швеция 2:0 Греция
Исход игры
Швеция
90.9% (130)
Ничья
7.7% (11)
Греция
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 Швеция
43.4% (62)
1:0 Швеция
21% (30)
2:0 Швеция
19.6% (28)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 Швеция
3.5% (5)
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