Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Судье надоело, что Сванберг Маттиас тянет время и он наказал его горчичником

90' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Пелкас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Линделоф Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

84' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Линделоф Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Греция выполняет удар от ворот.

79' Классон Виктор из команды Швеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

79' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Яннулис Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Пелкас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Удар от ворот произведет Швеция

75' Павлидис Вангелис из команды Греция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

74' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Масурас Гиоргос уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

70' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Исак Александр из команды Швеция

69' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

68' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Даниэльссон Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Экдаль Альбин получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Бакасетас Тасос получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Г О О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Швеция забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Одиссеас Влаходимос прыгнул не в ту сторону.

58' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Игрок из команды Швеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Кайсон Робин нанес удар издали, а Одиссеас Влаходимос отбил его обратно в игру!

53' Греция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Андруцос Танасис получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Андруцос Танасис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Греция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе