Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Фарерские острова
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Торсволлюр
Шотландия
39' Желтая карточкаКристи Райан
15
Феро
Одмар
13
Хендри
Джек
14
Гилмор
Билли
11
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
19 Нисбет КевинНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
История личных встреч
Фарерские острова
Шотландия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|1
|0.13
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0.13
|Наттестад Сонни
|1
|0.13
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.13
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ханссон Халлюр
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|4
|0.5
|Дайкс Линдон
|3 (1)
|0.38
|Фрейзер Райан
|2
|0.25
|Адамс Че
|1
|0.13
|Хэнли Грант
|1
|0.13
|Мактоминай Скотт
|1
|0.13
|Тирни Киран
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Феро Одмар
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэнли Грант
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нисбет Кевин
|1
|0
|Дайкс Линдон
|1
|0
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
19%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0
Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0
Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 0
|24
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 14
|13
|4.
|Австрия
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|5.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 24
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Фарерские острова
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|5.
|Австрия
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Шотландия
Исход игры
Фарерские острова
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Шотландия
98.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
25.9% (36)
Нет
74.1% (103)
Популярный счёт
0:2 Шотландия
47.9% (67)
1:2 Шотландия
17.1% (24)
0:1 Шотландия
12.9% (18)
0:3 Шотландия
12.9% (18)
1:3 Шотландия
7.1% (10)
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