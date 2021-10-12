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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Шотландия
0'
39' Желтая карточка
Кристи Райан
61'
12
Гестсон
Тейтур
15
Феро
Одмар
4
Ватнсдаль
Хейни
5
Наттестад
Сонни
9
Ролантссон
Гилли
16
Ванхамар
Гуннар
8
Ольсен
Брандур
3
Давидсен
Вильормур
6
Ханссон
Халлюр
14
Эдмундссон
Йоан
19
Йонссон
Видар
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
20
Фрейзер
Райан
4
Мактоминай
Скотт
14
Гилмор
Билли
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
11
Кристи
Райан
9
Дайкс
Линдон
Фарерские острова
3-4-3
Шотландия
3-4-1-2

Ход матча

39'
 
Кристи Райан
58'
Аскхам Хердур
Давидсен Вильормур
 
59'
Кнудсен Петур
Ватнсдаль Хейни
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

История личных встреч

Фарерские острова
Шотландия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 1 0.13
Ватнсдаль Хейни 1 0.13
Наттестад Сонни 1 0.13
Ольсен Мейнхард 1 0.13
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.5
Дайкс Линдон 3 (1) 0.38
Фрейзер Райан 2 0.25
Адамс Че 1 0.13
Хэнли Грант 1 0.13
Мактоминай Скотт 1 0.13
Тирни Киран 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристи Райан 0 0
Хендри Джек 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 3 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Феро Одмар 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 2 0
Кристи Райан 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
Дайкс Линдон 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Гилмор Билли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
19%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0
Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0
Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 8 8 0 0 27 - 0 24
2. Шотландия 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
3. Израиль 2:0 Заявка 8 4 1 3 18 - 14 13
4. Австрия 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
6. Молдова 0:2 Заявка 8 0 1 7 3 - 24 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Шотландия 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль 2:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Фарерские острова 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
5. Австрия 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
6. Молдова 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Австрия 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3. Израиль 2:0 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
4. Шотландия 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
5. Фарерские острова 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кристи Райан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Фарерские острова 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Шотландия 98.6% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Шотландия
9.50
6.40
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фарерские острова 0:0 Шотландия онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Шотландия

Исход игры
Фарерские острова
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Шотландия
98.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
25.9% (36)
Нет
74.1% (103)
Популярный счёт
0:2 Шотландия
47.9% (67)
1:2 Шотландия
17.1% (24)
0:1 Шотландия
12.9% (18)
0:3 Шотландия
12.9% (18)
1:3 Шотландия
7.1% (10)
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