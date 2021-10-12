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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:1
Конец матча

Стадион:
Шотландия
0'
39' Желтая карточка
Кристи Райан
67' Желтая карточка
Дайкс Линдон
0:1
86' Гол
Дайкс Линдон
90' Желтая карточка
Ольсен Брандур
90'+9
12
Гестсон
Тейтур
15
Феро
Одмар
4
Ватнсдаль
Хейни
5
Наттестад
Сонни
9
Ролантссон
Гилли
16
Ванхамар
Гуннар
8
Ольсен
Брандур
3
Давидсен
Вильормур
6
Ханссон
Халлюр
14
Эдмундссон
Йоан
19
Йонссон
Видар
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
20
Фрейзер
Райан
4
Мактоминай
Скотт
14
Гилмор
Билли
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
11
Кристи
Райан
9
Дайкс
Линдон
Фарерские острова
3-4-3
Шотландия
3-4-1-2

Ход матча

39'
 
Кристи Райан
58'
Аскхам Хердур
Ватнсдаль Хейни
 
59'
Кнудсен Петур
Давидсен Вильормур
 
67'
 
Дайкс Линдон
68'
 
Макгрегор Каллум
Хендри Джек
83'
 
Паттерсон Нэйтан
Фрейзер Райан
83'
 
Нисбет Кевин
Кристи Райан
86'
0:1
Дайкс Линдон
(Паттерсон Нэйтан)
89'
 
Купер Лиам
Гилмор Билли
90'
Ольсен Брандур
 
90'
Ханссон Халлюр
Эдмундссон Йоан
 
90'
Ольсен Клеминт
Фредриксен Джон
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

История личных встреч

Фарерские острова
Шотландия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 1 0.13
Ватнсдаль Хейни 1 0.13
Наттестад Сонни 1 0.13
Ольсен Мейнхард 1 0.13
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.5
Дайкс Линдон 4 (1) 0.5
Фрейзер Райан 2 0.25
Адамс Че 1 0.13
Хэнли Грант 1 0.13
Мактоминай Скотт 1 0.13
Тирни Киран 0 0
Паттерсон Нэйтан 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Кристи Райан 0 0
Хендри Джек 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 3 1
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Феро Одмар 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 2 0
Кристи Райан 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Гилмор Билли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
50%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
18%
3
43%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Фарерские острова - Мальта 1:0
Шотландия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0
Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0 Чехия - Шотландия 1:2 Шотландия - Израиль 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 8 8 0 0 27 - 0 24
2. Шотландия Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Израиль Заявка 8 4 1 3 18 - 15 13
4. Австрия Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
5. Фарерские острова Заявка 8 1 1 6 4 - 17 4
6. Молдова Заявка 8 0 1 7 4 - 24 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 1
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Молдова Рябчук Олег 3 1
4. Армения Ароян Вараздат 4 0
5. Румыния Пушкаш Георге 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кристи Райан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Фарерские острова 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Шотландия 98.6% (138)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Фарерские острова 0:1 Шотландия онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:1 Шотландия

Исход игры
Фарерские острова
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Шотландия
98.6% (138)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
25.9% (36)
Нет
74.1% (103)
Популярный счёт
0:2 Шотландия
47.9% (67)
1:2 Шотландия
17.1% (24)
0:3 Шотландия
12.9% (18)
0:1 Шотландия
12.9% (18)
1:3 Шотландия
7.1% (10)
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