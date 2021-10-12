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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Англия
 
Позже

Стадион:
Венгрия
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Мингс
Тайрон
3
Шоу
Люк
8
Фоден
Фил
4
Райс
Деклан
11
Маунт
Мэйсон
10
Стерлинг
Рахим
9
Кейн
Гарри
7
Грилиш
Джек
1
Гулачи
Петер
2
Ланг
Адам
5
Надь
Жолт
4
Салаи
Аттила
3
Кечкеш
Акош
19
Шен
Саболч
8
Надь
Адам
7
Него
Лоик
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
Англия
4-3-3
Венгрия
4-4-2

История личных встреч

Англия
Венгрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.71
Лингард Джесси 2 0.29
Стерлинг Рахим 2 0.29
Сака Букайо 2 0.29
Магуайр Гарри 2 0.29
Уорд-Праус Джеймс 2 0.29
Калверт-Льюин Доминик 2 0.29
Маунт Мэйсон 1 0.14
Грилиш Джек 1 0.14
Чилуэлл Бен 1 0.14
Уоткинс Олли 1 0.14
Абрахам Тэмми 1 0.14
Райс Деклан 1 0.14
Шоу Люк 0 0
Фоден Фил 0 0
Санчо Джедон 0 0
Уокер Кайл 0 0
Джонстон Сэм 0 0
Стоунс Джон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 2 (2) 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Николич Неманья III 1 (1) 0.14
Фиоло Оттила 1 0.14
Ботка Эндре 1 0.14
Орбан Вилли 1 0.14
Салай Адам 1 0.14
Него Лоик 1 0.14
Кляйнхайслер Ласло 1 0.14
Газдаг Даниэль 1 0.14
Лонг Адам II 0 0
Шен Саболч 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Коди Конор 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Стоунс Джон 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0
Санчо Джедон 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Ботка Эндре 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Болла Бендегуз 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
4%
3
25%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
7
30%
3
25%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4
Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0 Англия - Дания 0:1
Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4
Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3 Турция - Венгрия 0:1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 7 6 1 0 23 - 2 19
2. Албания Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3. Польша Заявка 7 4 2 1 24 - 8 14
4. Венгрия Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
5. Андорра Заявка 7 1 0 6 4 - 19 3
6. Сан-Марино Заявка 7 0 0 7 1 - 29 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
2. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Армения Ароян Вараздат 4 0
4. Румыния Пушкаш Георге 2 1
5. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 35 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Англия 100% (144)
    X 0% (0)
    Венгрия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Венгрия
    1.14
    9.80
    35.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Англия - Венгрия онлайн


    Прогнозы на матч Англия - Венгрия

    Исход игры
    Англия
    100% (148)
    Ничья
    0% (0)
    Венгрия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (78)
    Меньше
    40.91% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    28.03% (37)
    Нет
    71.97% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    32.4% (48)
    3:0 Англия
    24.3% (36)
    3:1 Англия
    18.2% (27)
    2:1 Англия
    6.1% (9)
    1:0 Англия
    4.1% (6)
    4:0 Англия
    3.4% (5)
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