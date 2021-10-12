Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
3
Шоу
Люк
11
Маунт
Мэйсон
19
Шен
Саболч
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Коди КонорЗащитник
- Защитник
-
17 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сака БукайоНападающий
-
20 Санчо ДжедонНападающий
-
23 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вечеи БалинтПолузащитник
- Нападающий
-
17 Варга РоландНападающий
-
21 Хахн ЯношНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Англия
Венгрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|0.71
|Лингард Джесси
|2
|0.29
|Стерлинг Рахим
|2
|0.29
|Сака Букайо
|2
|0.29
|Магуайр Гарри
|2
|0.29
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.29
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.29
|Маунт Мэйсон
|1
|0.14
|Грилиш Джек
|1
|0.14
|Чилуэлл Бен
|1
|0.14
|Уоткинс Олли
|1
|0.14
|Абрахам Тэмми
|1
|0.14
|Райс Деклан
|1
|0.14
|Шоу Люк
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Джонстон Сэм
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.29
|Шаллаи Роланд
|2
|0.29
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.14
|Фиоло Оттила
|1
|0.14
|Ботка Эндре
|1
|0.14
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|Салай Адам
|1
|0.14
|Него Лоик
|1
|0.14
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.14
|Газдаг Даниэль
|1
|0.14
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Ботка Эндре
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
4
44%
76-90
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
4%
3
25%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4
Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0 Англия - Дания 0:1
Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4
Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3 Турция - Венгрия 0:1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 2
|19
|2.
|Албания
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Польша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|24 - 8
|14
|4.
|Венгрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 29
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Англия - Венгрия
Исход игры
Англия
100% (148)
Ничья
0% (0)
Венгрия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
28.03% (37)
Нет
71.97% (95)
Популярный счёт
2:0 Англия
32.4% (48)
3:0 Англия
24.3% (36)
3:1 Англия
18.2% (27)
2:1 Англия
6.1% (9)
1:0 Англия
4.1% (6)
4:0 Англия
3.4% (5)
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