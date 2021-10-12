Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Сербия
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Стадион: Райко Митич
Азербайджан
21
Груйич
Марко
16
Лукич
Саша
17
Костич
Филип
11
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Груйич МаркоПолузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Свилар МилеВратарь
-
15 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Озобич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Челик МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хачаев МурадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
История личных встреч
Сербия
Азербайджан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|7
|1.17
|Влахович Душан
|2
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.17
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.17
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Радоньич Неманья
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|3 (1)
|0.5
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|2
|0
|Миленкович Никола
|0
|1
|Тадич Душан
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Митрович Александр
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Озобич Филип
|1
|0
|Горбани Али
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Хагверди Ходжатолла
|1
|0
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4
Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сербия - Украина 2:2
Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2 Венгрия - Азербайджан 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Люксембург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|5.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
Прогнозы на матч Сербия - Азербайджан
Исход игры
Сербия
97.1% (133)
Ничья
0.7% (1)
Азербайджан
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
25% (33)
Нет
75% (99)
Популярный счёт
2:0 Сербия
50.4% (69)
2:1 Сербия
16.8% (23)
3:0 Сербия
12.4% (17)
1:0 Сербия
7.3% (10)
3:1 Сербия
4.4% (6)
5:0 Сербия
1.5% (2)
1:2 Азербайджан
1.5% (2)
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