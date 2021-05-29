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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сербия
 
Позже

Стадион:
Азербайджан

История личных встреч

Сербия
Азербайджан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:2
ТМС
4:1
ЧЕ2(2
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 7 1.17
Влахович Душан 2 0.33
Костич Филип 1 0.17
Милинкович-Савич Сергей 1 0.17
Миленкович Никола 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Радоньич Неманья 0 0
Велькович Милош 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 3 (1) 0.5

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 2 0
Миленкович Никола 0 1
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Спайич Урош 1 0
Митрович Александр 1 0
Максимович Неманья 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривоцюк Антон 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Озобич Филип 1 0
Горбани Али 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Хагверди Ходжатолла 1 0
Халилзаде Тамкин 1 0
Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4
Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сербия - Украина 2:2
Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2 Венгрия - Азербайджан 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Люксембург Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 31
    Сербия 96.8% (30)
    X 0% (0)
    Азербайджан 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сербия - Азербайджан онлайн


    Прогнозы на матч Сербия - Азербайджан

    Исход игры
    Сербия
    96.8% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Азербайджан
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (13)
    Нет
    58.06% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Сербия
    35.5% (11)
    2:1 Сербия
    32.3% (10)
    1:0 Сербия
    12.9% (4)
    3:0 Сербия
    6.5% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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