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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
FIFA #33
 
Позже

Стадион:
Кипр
FIFA #103
12
Сафонов
Матвей
18
Сутормин
Алексей
3
Дивеев
Игорь
5
Осипенко
Максим
23
Терехов
Сергей
21
Ерохин
Александр
8
Фомин
Даниил
17
Головин
Александр
15
Миранчук
Алексей
9
Смолов
Фёдор
22
Мостовой
Андрей
12
Деметриу
Деметрис
2
Каро
Андреас
16
Сотериу
Костас
19
Лайфис
Константинос
6
Псалтис
Парис
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
4
Иоанну
Николас
21
Ционис
Маринос
10
Сотириу
Пиерос
15
Папулис
Фотис
РОССИЯ
4-3-3
Кипр
3-4-3

История личных встреч

РОССИЯ
Кипр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
Е2
0:5
Е2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.38
Фернандес Марио 2 0.25
Смолов Фёдор 1 0.13
Ерохин Александр 1 0.13
Жемалетдинов Рифат 1 0.13
Джикия Георгий 1 0.13
Дивеев Игорь 1 0.13
Соболев Александр Сергеевич 1 0.13
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.13
Кузяев Далер 0 0
Фомин Даниил 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 1 0.13
Питтас Яннис 1 0.13
Сотириу Пиерос 1 0.13
Кириаку Хараламбос 0 0

Карточки

РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Головин Александр 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотериу Костас 2 1
Авраам Андреас 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Папулис Фотис 1 0
Сотириу Пиерос 1 0
Иоанну Николас 1 0
Деметриу Мариос 1 0
Питтас Яннис 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Деметриу Деметрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
17%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
1
17%
5
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 8 6 1 1 13 - 5 19
2. Хорватия Заявка 8 5 2 1 13 - 3 17
3. Словакия Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
4. Словения Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
5. Мальта Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
6. Кипр Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
3. Словакия Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
4. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
5. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
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  • До матча
  • С капитанской повязкой сегодня на матч нашу сборную выведет Александр Головин.
  • Валерий Карпин сегодня удивил, оставив на скамейке запасных Джикию, и пару Дивееву в центре обороны составит Осипенко. На правом фланге обороны предпочтение отдано Сутормину, а слева снова будет действовать Терехов. За контроль в середине поля будут отвечать Головин, Фомин и Ерохин. На острие атаки в матче с киприотами сыграет Смолов, которому с краёв будут помогать Миранчук и находящийся в отличной форме Мостовой.
  • Составы команд на игру уже доступы в соответствующей вкладке.
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча предпоследнего тура группового этапа европейского отборочного цикла на ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет дома, в Санкт-Петербурге, со сборной Кипра.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 250
РОССИЯ 90.8% (227)
X 4.4% (11)
Кипр 4.8% (12)
0
выиграет Кипр
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через... Ещё
Валерий Шток #
0
выиграет РОССИЯ, со счетом 3:0
Россия победит 3-0 полюбас, гол забьёт Колька!!!
Олег Чижиков #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Кипр
1.25
8.90
40.00
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч РОССИЯ - Кипр онлайн


Прогнозы на матч РОССИЯ - Кипр

Исход игры
РОССИЯ
90.8% (237)
Ничья
4.6% (12)
Кипр
4.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
13.99% (20)
Нет
86.01% (123)
Популярный счёт
2:0 РОССИЯ
30.3% (79)
3:0 РОССИЯ
11.1% (29)
3:1 РОССИЯ
3.8% (10)
1:0 РОССИЯ
3.1% (8)
4:0 РОССИЯ
2.7% (7)
2:1 РОССИЯ
2.3% (6)
1:1 Ничья
0.8% (2)
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