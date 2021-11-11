Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через... Ещё
Валерий Шток #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.38
|Фернандес Марио
|2
|0.25
|Смолов Фёдор
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|1
|0.13
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.13
|Джикия Георгий
|1
|0.13
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.13
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.13
|Кузяев Далер
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|1
|0.13
|Питтас Яннис
|1
|0.13
|Сотириу Пиерос
|1
|0.13
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотериу Костас
|2
|1
|Авраам Андреас
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Деметриу Мариос
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|2.
|Хорватия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|3.
|Словакия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Словения
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3