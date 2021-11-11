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Валерий Карпин сегодня удивил, оставив на скамейке запасных Джикию, и пару Дивееву в центре обороны составит Осипенко. На правом фланге обороны предпочтение отдано Сутормину, а слева снова будет действовать Терехов. За контроль в середине поля будут отвечать Головин, Фомин и Ерохин. На острие атаки в матче с киприотами сыграет Смолов, которому с краёв будут помогать Миранчук и находящийся в отличной форме Мостовой.