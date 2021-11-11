Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Batumi Stadium
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Волков ДавитНападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Грузия
Швеция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.29
|Окриашвили Торнике
|1
|0.14
|Давиташвили Зурико
|1
|0.14
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.67
|Классон Виктор
|2
|0.33
|Кайсон Робин
|2
|0.33
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.33
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.17
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.17
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|Ольсен Робин
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Двали Лаша
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чабрадзе Григол
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Шенгелия Леван
|0
|1
|Willy Sagnol
|1
|0
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0
Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Грузия - Северная Македония 1:1 Эстония - Грузия 0:1 Хорватия - Грузия 2:1 Швейцария - Грузия 1:0
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1
Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1 РОССИЯ - Швеция 1:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Греция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Грузия - Швеция
Исход игры
Грузия
2% (3)
Ничья
6.8% (10)
Швеция
91.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
45.11% (60)
Нет
54.89% (73)
Популярный счёт
1:2 Швеция
29.9% (44)
0:2 Швеция
28.6% (42)
0:1 Швеция
18.4% (27)
1:3 Швеция
6.1% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Швеция
2.7% (4)
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