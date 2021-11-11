Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Бакинский олимпийский стадион
10
Эмрели
Махир
19
Озобич
Филип
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
15
Тилль
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
-
19 Озобич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Челик МертЗащитник
-
13 Сейдиев АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
История личных встреч
Азербайджан
Люксембург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|4 (1)
|0.57
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.5
|Пинту Мика
|1
|0.17
|Тилль Оливье
|1
|0.17
|Синани Данел
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагверди Ходжатолла
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Озобич Филип
|1
|0
|Медведев Максим
|1
|0
|Горбани Али
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Шано Максим
|1
|1
|Родригес Жерсон
|1
|1
|Жанс Лоран
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1
Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1
Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Португалия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Люксембург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Португалия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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Прогнозы на матч Азербайджан - Люксембург
Исход игры
Азербайджан
49.7% (76)
Ничья
39.9% (61)
Люксембург
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
25.37% (34)
Меньше
74.63% (100)
Обе команды забьют
Да
64.93% (87)
Нет
35.07% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (56)
2:1 Азербайджан
17.6% (27)
1:0 Азербайджан
13.7% (21)
2:0 Азербайджан
11.1% (17)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:3 Люксембург
1.3% (2)
1:2 Люксембург
1.3% (2)
3:1 Азербайджан
1.3% (2)
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