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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Азербайджан
FIFA #119
 
Позже

Стадион:
Люксембург
FIFA #94

История личных встреч

Азербайджан
Люксембург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 4 (1) 0.57
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 3 (1) 0.5
Пинту Мика 1 0.17
Тилль Оливье 1 0.17
Синани Данел 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагверди Ходжатолла 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Озобич Филип 1 0
Медведев Максим 1 0
Горбани Али 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гусейнов Аббас 1 0
Халилзаде Тамкин 1 0
Эмрели Махир 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 0
Шано Максим 1 1
Родригес Жерсон 1 1
Жанс Лоран 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Синани Данел 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
15%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1
Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Уэльс 0:2
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1
Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Португалия Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Люксембург Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Португалия Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Азербайджан 62.5% (35)
    X 33.9% (19)
    Люксембург 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Люксембург
    2.61
    3.24
    3.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Азербайджан - Люксембург онлайн


    Прогнозы на матч Азербайджан - Люксембург

    Исход игры
    Азербайджан
    62.5% (35)
    Ничья
    33.9% (19)
    Люксембург
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (17)
    Меньше
    69.09% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (16)
    2:1 Азербайджан
    25% (14)
    1:0 Азербайджан
    17.9% (10)
    2:0 Азербайджан
    16.1% (9)
    0:0 Ничья
    5.4% (3)
    0:3 Люксембург
    3.6% (2)
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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