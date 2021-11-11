  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Армения
FIFA #89
 
Позже

Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Тертерян
Давид
2
Чалышир
Андре
13
Оганесян
Камо
17
Удо
Соломон
18
Мхитарян
Генрих
11
Барсегян
Тигран
9
Селараян
Лукас
10
Варданян
Эрик
14
Бриаско-Балекян
Норберто
1
Димитриевски
Столе
21
Костадинов
Тихомир
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
11
Чурлинов
Дарко
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
3
Асковски
Стефан
19
Ристовски
Милан
9
Трайковски
Александар
Армения
4-2-3-1
Северная Македония
4-4-2

История личных встреч

Армения
Северная Македония

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.25
Байрамян Хорен 1 0.13
Ароян Вараздат 1 0.13
Оганесян Камо 1 0.13
Сперцян Эдуард 1 0.13
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.13
Григорян Артак 0 0
Селараян Лукас 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трайковски Александар 3 0.38
Алиоски Эгзиян 2 (1) 0.25
Велкоски Дарко 2 0.25
Элмас Эльиф 2 0.25
Барди Энис 1 0.13
Адеми Ариян 1 0.13
Несторовски Илья 1 (1) 0.13
Пандев Горан 1 0.13
Николов Бобан 1 0.13
Чурлинов Дарко 1 0.13
Ристовски Стефан 0 0
Ристевски Кирче 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Восканян Тарон 2 0
Адамян Саркис 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пандев Горан 2 0
Ристовски Стефан 2 0
Муслиу Визар 2 0
Ристовски Милан 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Спировски Стефан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Радески Марьян 1 0
Николов Бобан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0
Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1
Северная Македония
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2
Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 8 7 0 1 23 - 3 21
2. Румыния Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
3. Северная Македония Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
4. Армения Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
5. Исландия Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
6. Лихтенштейн Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Румыния Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Армения - Северная Македония, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 187
Армения 48.1% (90)
X 37.4% (70)
Северная Македония 14.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Северная Македония
3.08
3.42
2.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Армения - Северная Македония онлайн


Прогнозы на матч Армения - Северная Македония

Исход игры
Армения
49% (95)
Ничья
37.1% (72)
Северная Македония
13.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
38.35% (51)
Меньше
61.65% (82)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (52)
2:1 Армения
14.9% (29)
1:0 Армения
9.3% (18)
1:2 Северная Македония
5.7% (11)
0:1 Северная Македония
4.1% (8)
2:2 Ничья
3.6% (7)
2:0 Армения
1.5% (3)
3:1 Армения
1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 