Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Республиканский стадион
История личных встреч
Армения
Северная Македония
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.25
|Байрамян Хорен
|1
|0.13
|Ароян Вараздат
|1
|0.13
|Оганесян Камо
|1
|0.13
|Сперцян Эдуард
|1
|0.13
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.13
|Григорян Артак
|0
|0
|Селараян Лукас
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трайковски Александар
|3
|0.38
|Алиоски Эгзиян
|2 (1)
|0.25
|Велкоски Дарко
|2
|0.25
|Элмас Эльиф
|2
|0.25
|Барди Энис
|1
|0.13
|Адеми Ариян
|1
|0.13
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.13
|Пандев Горан
|1
|0.13
|Николов Бобан
|1
|0.13
|Чурлинов Дарко
|1
|0.13
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Ристевски Кирче
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Восканян Тарон
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Оганесян Камо
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|2
|0
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0
Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1
Северная Македония
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2
Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 3
|21
|2.
|Румыния
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|4.
|Армения
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Румыния
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Армения - Северная Македония
Исход игры
Армения
55.7% (34)
Ничья
34.4% (21)
Северная Македония
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (21)
Меньше
61.82% (34)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (20)
2:1 Армения
26.2% (16)
1:0 Армения
14.8% (9)
2:0 Армения
4.9% (3)
0:1 Северная Македония
3.3% (2)
1:2 Северная Македония
3.3% (2)
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