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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
FIFA #173
0:2
Первый тайм: 26'

Стадион:
Хорватия
FIFA #18
0'
0:1
6' Гол
Перишич Иван
0:2
22' Гол
Чалета-Цар Дуе
26'
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
5
Агиус
Андре
13
Пепе
Энрико
20
Аттард
Кейн
19
Кристенсен
Бьорн
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
9
Монтебельо
Лука
18
Дегабриэль
Юрген
12
Грбич
Иво
22
Юранович
Йосип
5
Чалета-Цар
Дуе
20
Гвардиол
Йошко
3
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
15
Пашалич
Марио
19
Майер
Ловро
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
Мальта
3-4-3
Хорватия
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Перишич Иван
(Крамарич Андрей)
22'
0:2
Чалета-Цар Дуе

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

История личных встреч

Мальта
Хорватия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
2:0
Е2
1:3
Е2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.22
Мускат Зак 2 0.22
Аттард Кейн 2 0.22
Гамбин Люк 1 0.11
Сатариано Александер 1 0.11
Теума Тедди 0 0
Камензули Райан 0 0
Пизани Стивен 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Иван 3 0.33
Пашалич Марио 2 0.22
Модрич Лука 2 (1) 0.22
Ливайя Марко 2 0.22
Крамарич Андрей 1 0.11
Брекало Йосип 1 0.11
Брозович Марсело 1 0.11
Влашич Никола 1 0.11
Чалета-Цар Дуе 1 0.11
Гвардиол Йошко 1 0.11
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 2 0
Сатариано Александер 2 0
Пепе Энрико 1 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Теума Тедди 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Ковачич Матео 2 0
Баришич Борна 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Пропущено

17
3
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
12%
1
33%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0
Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0
Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1
РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Хорватия 2:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 3 20
3. Словения 1:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
4. Словакия 0:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 9 10
5. Мальта 0:2 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
6. Кипр Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Словения 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Словакия 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Словения 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 6 6
4. Словакия 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
5. Мальта 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    27'
    Майер на чужой половине поля завалил на газон Пепе.
  • 26'
    Прострел Перишича слева к воротам прервал Агиус.
  • Офсайд
    25'
    Соса слева вырезал пас на Крамарича, который из офсайда с пятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ЧАЛЕТА-ЦАР!!! Модрич слева со штрафного навесил на Чалету-Цара, который головой переправил мяч в ворота.
  • Фол, нарушение
    23'
    Аттард у угла штрафной площади придержал руками Перишича.
  • Офсайд
    22'
    Камензули слева забежал в офсайд.
  • 21'
    Разыграли штрафной удар хозяева неудачно. Мбонг справа навешивал к воротам уже из-за пределов поля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Чалета-Цар в центре поля придержал руками Монтебельо.
  • 19'
    Модрич слева покатил мяч в штрафную площадь, а Перишич рывка вперёд не сделал.
  • 18'
    Аттард на фланге выбил мяч у Перишича.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар исполнили гости. Перишич головой пробил по воротам после навеса, а Бонелло мяч поймал.
  • Опасный момент
    16'
    Крамарич слева вышел один на один с голкипером и верхом отправил мяч в дальний угол. Здесь гола не случилось по причине отсутствия точности удара.
  • Офсайд
    15'
    Дегабриэль после передачи Теума вышел один на один с голкипером и покатил мяч в ворота. Арбитры и здесь фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
  • Офсайд
    14'
    Крамарич с линии штрафной площади уложил мяч в левый угол ворот, но Модрич находился в офсайде и закрывал обзор голкиперу.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кристенсен на фланге сбил Брозовича.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мбонг в центре поля нарушил правила.
  • 11'
    Соса с Брозовичем покомбинировали на левом фланге и откатили мяч к центральному кругу.
  • 10'
    Соса слева прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Пашалича, которому не удалось пройти  вперёд с жонглированием.
  • 9'
    Перишич слева сделал неточный пас на Брозовича.
  • 8'
    Гол не изменил ситуация на поле. Хорваты продолжают контролировать мяч на чужой половине поля
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ПЕРИШИЧ!!! Модрич у угла штрафной площади перехватил мяч и выдал пас на Крамарича. На Андрея побежал Бонелла, а нападающий покатил мяч в центр на Перишича, который бил по пустым воротам.
  • 6'
    Перишич слева навесил к воротам, откуда мяч выбил Агиус.
  • 5'
    Хорваты забрали мяч, и хозяевам остаётся только обороняться всей командой.
  • 4'
    Крамарич с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 3'
    Мальтийцы подержали мяч на чужой половине поля, заработали на фланге штрафной удар.
  • 2'
    Сборная Мальты играет в красных футболках и белых трусах, сборная Хорватии - в чёрно-серых клетчатых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Та-Кали"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мальта 0:2 Хорватия онлайн


Прогнозы на матч Мальта 0:2 Хорватия

Исход игры
Мальта
2.7% (5)
Ничья
7.1% (13)
Хорватия
90.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
18.57% (26)
Нет
81.43% (114)
Популярный счёт
0:2 Хорватия
29.3% (54)
0:3 Хорватия
22.8% (42)
0:4 Хорватия
6.5% (12)
1:3 Хорватия
6.5% (12)
1:2 Хорватия
3.8% (7)
1:4 Хорватия
2.2% (4)
0:1 Хорватия
2.2% (4)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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