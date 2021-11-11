ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ЧАЛЕТА-ЦАР!!! Модрич слева со штрафного навесил на Чалету-Цара, который головой переправил мяч в ворота.

Соса слева вырезал пас на Крамарича, который из офсайда с пятнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

Майер на чужой половине поля завалил на газон Пепе.

22' Камензули слева забежал в офсайд.

21' Разыграли штрафной удар хозяева неудачно. Мбонг справа навешивал к воротам уже из-за пределов поля.

20' Чалета-Цар в центре поля придержал руками Монтебельо.

19' Модрич слева покатил мяч в штрафную площадь, а Перишич рывка вперёд не сделал.

18' Аттард на фланге выбил мяч у Перишича.

17' Угловой удар исполнили гости. Перишич головой пробил по воротам после навеса, а Бонелло мяч поймал.

16' Крамарич слева вышел один на один с голкипером и верхом отправил мяч в дальний угол. Здесь гола не случилось по причине отсутствия точности удара.

15' Дегабриэль после передачи Теума вышел один на один с голкипером и покатил мяч в ворота. Арбитры и здесь фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

14' Крамарич с линии штрафной площади уложил мяч в левый угол ворот, но Модрич находился в офсайде и закрывал обзор голкиперу.

13' Кристенсен на фланге сбил Брозовича.

12' Мбонг в центре поля нарушил правила.

11' Соса с Брозовичем покомбинировали на левом фланге и откатили мяч к центральному кругу.

10' Соса слева прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Пашалича, которому не удалось пройти вперёд с жонглированием.

9' Перишич слева сделал неточный пас на Брозовича.

8' Гол не изменил ситуация на поле. Хорваты продолжают контролировать мяч на чужой половине поля

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ПЕРИШИЧ!!! Модрич у угла штрафной площади перехватил мяч и выдал пас на Крамарича. На Андрея побежал Бонелла, а нападающий покатил мяч в центр на Перишича, который бил по пустым воротам.

6' Перишич слева навесил к воротам, откуда мяч выбил Агиус.

5' Хорваты забрали мяч, и хозяевам остаётся только обороняться всей командой.

4' Крамарич с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

3' Мальтийцы подержали мяч на чужой половине поля, заработали на фланге штрафной удар.

2' Сборная Мальты играет в красных футболках и белых трусах, сборная Хорватии - в чёрно-серых клетчатых футболках и чёрных трусах.