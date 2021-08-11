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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
FIFA #173
 
Позже

Стадион:
Хорватия
FIFA #18

История личных встреч

Мальта
Хорватия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
2:0
Е2
1:3
Е2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.25
Мускат Зак 2 0.25
Аттард Кейн 2 0.25
Гамбин Люк 1 0.13
Сатариано Александер 1 0.13
Теума Тедди 0 0
Камензули Райан 0 0
Пизани Стивен 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Иван 2 0.25
Пашалич Марио 2 0.25
Модрич Лука 2 (1) 0.25
Ливайя Марко 2 0.25
Брекало Йосип 1 0.13
Крамарич Андрей 1 0.13
Брозович Марсело 1 0.13
Влашич Никола 1 0.13
Гвардиол Йошко 1 0.13
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 2 0
Сатариано Александер 2 0
Пепе Энрико 1 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Теума Тедди 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Ковачич Матео 2 0
Баришич Борна 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Пропущено

17
3
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
12%
1
33%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0
Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0
Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1
РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 8 6 1 1 13 - 5 19
2. Хорватия Заявка 8 5 2 1 13 - 3 17
3. Словакия Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
4. Словения Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
5. Мальта Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
6. Кипр Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
3. Словакия Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
4. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
5. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Мальта 0% (0)
    X 3.6% (2)
    Хорватия 96.4% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    Хорватия
    25.00
    9.10
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальта - Хорватия онлайн


    Прогнозы на матч Мальта - Хорватия

    Исход игры
    Мальта
    0% (0)
    Ничья
    3.6% (2)
    Хорватия
    96.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    0:2 Хорватия
    30.4% (17)
    0:3 Хорватия
    28.6% (16)
    1:2 Хорватия
    10.7% (6)
    1:3 Хорватия
    8.9% (5)
    0:4 Хорватия
    7.1% (4)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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