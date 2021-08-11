Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
История личных встреч
Мальта
Хорватия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.25
|Мускат Зак
|2
|0.25
|Аттард Кейн
|2
|0.25
|Гамбин Люк
|1
|0.13
|Сатариано Александер
|1
|0.13
|Теума Тедди
|0
|0
|Камензули Райан
|0
|0
|Пизани Стивен
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перишич Иван
|2
|0.25
|Пашалич Марио
|2
|0.25
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.25
|Ливайя Марко
|2
|0.25
|Брекало Йосип
|1
|0.13
|Крамарич Андрей
|1
|0.13
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|Влашич Никола
|1
|0.13
|Гвардиол Йошко
|1
|0.13
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбонг Джозеф
|2
|0
|Сатариано Александер
|2
|0
|Пепе Энрико
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Корбалан Хуан
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Пропущено
17
3
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
12%
1
33%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0
Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0
Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1
РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|2.
|Хорватия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|3.
|Словакия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Словения
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
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Прогнозы на матч Мальта - Хорватия
Исход игры
Мальта
0% (0)
Ничья
3.6% (2)
Хорватия
96.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
0:2 Хорватия
30.4% (17)
0:3 Хорватия
28.6% (16)
1:2 Хорватия
10.7% (6)
1:3 Хорватия
8.9% (5)
0:4 Хорватия
7.1% (4)
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