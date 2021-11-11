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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Румыния
FIFA #41
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Исландия
FIFA #62
0' 27'
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
5
Неделчару
Ионуц
3
Тошка
Алин
8
Чикылдэу
Александру
18
Марин
Рэзван
23
Станчу
Николае
14
Хаджи
Янис
7
Алибек
Денис
19
Тэнасе
Флорин
13
Олафссон
Элиас-Рафн
3
Сампстед
Альфонс
6
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
4
Гретарссон
Даниэль
23
Скуласон
Ари
7
Йоханнессон
Исак-Бергманн
8
Бьярнасон
Биркир
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Гудмундссон
Альберт
19
Гудьонсен
Свейнн
11
Торстейнссон
Йон
Румыния
4-3-3
Исландия
4-3-3

Ход матча

15'
 
Тораринссон Гудмундур
Скуласон Ари

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

Румыния
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ЛНУ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Янис 2 0.22
Чикылдэу Александру 2 0.22
Станчу Николае 1 0.11
Митрицэ Александру 1 0.11
Тэнасе Флорин 1 0.11
Маня Кристьян 1 0.11
Тошка Алин 1 0.11
Ман Деннис 1 0.11
Михэйлэ Валентин 1 0.11
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.22
Гудьонсен Андри 2 0.22
Севарссон Биркир 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.11
Палссон Виктор 1 0.11
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.11
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.11
Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.11
Траустасон Арнор 0 0
Магнуссон Хёрдур 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
Торстейнссон Йон 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 2 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Станчу Николае 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Скуласон Ари 2 0
Севарссон Биркир 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Арнасон Кари 1 0
Палссон Виктор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
71%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
7
64%
76-90

Пропущено

8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
63%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1
Исландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2
Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 9 8 0 1 27 - 3 24
2. Северная Македония Заявка 9 4 3 2 20 - 10 15
3. Румыния 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Армения Заявка 9 3 3 3 8 - 16 12
5. Исландия 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 9 0 1 8 2 - 27 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 5 4 0 1 16 - 3 12
2. Румыния 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Армения Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 5 0 1 4 1 - 16 1
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Прогнозы 144
Румыния 81.3% (117)
X 15.3% (22)
Исландия 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Исландия
1.65
4.40
6.07
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Румыния 0:0 Исландия онлайн


Прогнозы на матч Румыния 0:0 Исландия

Исход игры
Румыния
81.3% (117)
Ничья
15.3% (22)
Исландия
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Румыния
38.2% (55)
1:0 Румыния
23.6% (34)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Румыния
10.4% (15)
3:1 Румыния
2.8% (4)
1:2 Исландия
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Румыния
2.1% (3)
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