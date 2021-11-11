Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:0
Конец матча
Стадион: Стадионул Стяуа
45' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
59' Желтая карточкаРатиу Андрей
18
Марин
Рэзван
14
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
-
13 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иван АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лейфссон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
Ход матча
59'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 0
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Румыния
Исландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Янис
|2
|0.22
|Чикылдэу Александру
|2
|0.22
|Станчу Николае
|1
|0.11
|Митрицэ Александру
|1
|0.11
|Тэнасе Флорин
|1
|0.11
|Маня Кристьян
|1
|0.11
|Тошка Алин
|1
|0.11
|Ман Деннис
|1
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.11
|Марин Рэзван
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Маркович Йован
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|2 (2)
|0.22
|Гудьонсен Андри
|2
|0.22
|Севарссон Биркир
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.11
|Палссон Виктор
|1
|0.11
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.11
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.11
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|2
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Ратиу Андрей
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Скуласон Ари
|2
|0
|Севарссон Биркир
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Арнасон Кари
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
71%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
7
64%
76-90
Пропущено
8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
63%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1
Исландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2
Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|32 - 3
|24
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 10
|15
|3.
|Румыния
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|Армения
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 16
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|2 - 32
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|21 - 3
|12
|2.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Румыния 0:0 Исландия
Исход игры
Румыния
81.3% (117)
Ничья
15.3% (22)
Исландия
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Румыния
38.2% (55)
1:0 Румыния
23.6% (34)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Румыния
10.4% (15)
1:2 Исландия
2.8% (4)
3:1 Румыния
2.8% (4)
3:0 Румыния
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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