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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Греция
FIFA #47
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Испания
FIFA #7
0'
0:1
26' Пенальти
Сарабия Пабло
28'
1
Влаходимос
Одиссей
15
Андруцос
Танасис
4
Гутас
Димитрис
3
Цавелас
Георгиос
21
Цимикас
Костас
6
Яннулис
Димитрис
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
16
Павлидис
Вангелис
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
15
Лапорт
Эмерик
14
Гайя
Хосе
9
Гави
16
Родри
Эрнандес
8
Коке
Хорхе
6
Рауль
де
Томас
7
Мората
Альваро
22
Сарабия
Пабло
Греция
5-3-2
Испания
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Сарабия Пабло

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

История личных встреч

Греция
Испания

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ЧЕ2(2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 (2) 0.43
Дувикас Анастасиос 1 0.14
Пелкас Димитрис 1 0.14
Павлидис Вангелис 1 0.14
Цолис Христос 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 4 0.57
Ольмо Дани 2 0.29
Солер Карлос 2 0.29
Мората Альваро 1 0.14
Форнальс Пабло 1 0.14
Сарабия Пабло 1 0.14
Гайя Хосе 1 0.14
Морено Херард 1 0.14
Альба Жорди 0 0
Коке Хорхе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Мерино Микель 0 0
Педри 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Зека Карлос 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
4
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
2
15%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1
Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1
Испания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0
Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0 Испания - Швейцария 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Швеция Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Греция 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
4. Грузия Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Грузия Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
5. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Греция 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 27'
    Диагональ исполнял Бухалакис на правый фланг, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Пенальти
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Пабло Сарабия! Уверенно исполнил пенальти Сарабия, пробив точно в нижний правый от себя угол, а Влаходимос прыгнул в противоположную сторону.
  • Видеоповтор
    25'
    Судья после просмотра повтора прошлого эпизода не стал менять своего решения. Испания пробьет пенальти.
  • Пенальти!
    24'
    После навеса с угла поля на дальнюю штангу Лапорт оказался на газоне в борьбе с защитником. Судья назначил пенальти.
  • Угловой
    23'
    С левого фланга Гайя отдал в штрафную на де Томаса, который пробил с разворота, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 22'
    Диагональ исполнял Гайя в штрафную на Сарабию, но вышел из ворот Влаходимос и перехватил этот пас.
  • Офсайд
    21'
    Мог убегать на ворота соперника Павлидис после заброса от Сиописа, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 20'
    С левого фланга сместился в центр штрафной де Томас, но упал в борьбе с Цимикасом. Свисток арбитра промолчал.
  • Угловой
    19'
    С левого фланга де Томас прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.
  • 18'
    С фланга Гайя отдавал в штрафную на ход Сарабии, но того опередил Цавелас и вынес сферу в аут.
  • 17'
    Забросил в штрафную соперника Родри на ход Морате, но тот не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.
  • 16'
    Отдавал в штрафную соперника Коке на ход де Томасу, но тому пробить не позволил с разворота Гутас.
  • 15'
    Со штрафного навесил Коке на ближнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Манталос.
  • 14'
    На фланге Яннулис заехал сзади по ногам Коке. Штрафной удар в пользу испанцев назначил арбитр.
  • 13'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Бухалакис на ход Павлидису, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Угловой
    12'
    С правого фланга Карвахаль навесил в центр на Морату, но того опередил Цимикас и вынес мяч головой на угловой.
  • 11'
    Выиграл верх в чужой штрафной де Томас и сбросил головой на Морату, но тому пробить головой не позволил Цимикас.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Сарабия от Бухалакиса. Штрафной исполнять будут игроки сборной Испании.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Родри в штрафную соперника на Сарабию, но тому добраться до мяча не позволил Цавелас.
  • 8'
    Продавил соперника по флангу Масурас и прострелил в штрафную, но Мартинес смог головой выбить в аут.
  • 7'
    Мог убегать на воротам соперника де Пауль после паса от Гави, но Влаходимос прочитал эпизод и на выходе отвел угрозу.
  • 6'
    Мората получил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался корпус Цимикас.
  • 5'
    По флангу забросил Гави на ход де Томасу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • 4'
    Убежал по левому флангу Мората и прострелил в центр штрафной, но здесь Гутас вынес сферу за пределы поля.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника Бухалакис в штрафную на ход Павлидису, но того опередил на выходе Симон.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Греция 0:1 Испания онлайн


Прогнозы на матч Греция 0:1 Испания

Исход игры
Греция
2% (3)
Ничья
6.5% (10)
Испания
91.5% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:2 Испания
35.3% (54)
0:2 Испания
26.8% (41)
1:3 Испания
9.8% (15)
0:1 Испания
9.8% (15)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Испания
2.6% (4)
0:4 Испания
1.3% (2)
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