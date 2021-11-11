Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:1
26' ПенальтиСарабия Пабло
23
Унай
Симон
14
Гайя
Хосе
9
Гави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Браис МендесПолузащитник
-
17 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ольмо ДаниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
Ход матча
26'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
История личных встреч
Греция
Испания
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3 (2)
|0.43
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.14
|Пелкас Димитрис
|1
|0.14
|Павлидис Вангелис
|1
|0.14
|Цолис Христос
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|4
|0.57
|Ольмо Дани
|2
|0.29
|Солер Карлос
|2
|0.29
|Мората Альваро
|1
|0.14
|Форнальс Пабло
|1
|0.14
|Сарабия Пабло
|1
|0.14
|Гайя Хосе
|1
|0.14
|Морено Херард
|1
|0.14
|Альба Жорди
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Педри
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Зека Карлос
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
4
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
2
15%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1
Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1 Армения - Греция 0:1
Испания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0
Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0 Испания - Швейцария 1:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Швеция
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Греция
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Грузия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|5.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Греция 0:1 Испания
Исход игры
Греция
2% (3)
Ничья
6.5% (10)
Испания
91.5% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:2 Испания
35.3% (54)
0:2 Испания
26.8% (41)
1:3 Испания
9.8% (15)
0:1 Испания
9.8% (15)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Испания
2.6% (4)
0:4 Испания
1.3% (2)
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