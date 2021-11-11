С левого фланга Гайя отдал в штрафную на де Томаса, который пробил с разворота, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

После навеса с угла поля на дальнюю штангу Лапорт оказался на газоне в борьбе с защитником. Судья назначил пенальти.

Судья после просмотра повтора прошлого эпизода не стал менять своего решения. Испания пробьет пенальти.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Пабло Сарабия! Уверенно исполнил пенальти Сарабия, пробив точно в нижний правый от себя угол, а Влаходимос прыгнул в противоположную сторону.

Диагональ исполнял Бухалакис на правый фланг, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

22' Диагональ исполнял Гайя в штрафную на Сарабию, но вышел из ворот Влаходимос и перехватил этот пас.

21' Мог убегать на ворота соперника Павлидис после заброса от Сиописа, но судья остановил атаку из-за офсайда.

20' С левого фланга сместился в центр штрафной де Томас, но упал в борьбе с Цимикасом. Свисток арбитра промолчал.

19' С левого фланга де Томас прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.

18' С фланга Гайя отдавал в штрафную на ход Сарабии, но того опередил Цавелас и вынес сферу в аут.

17' Забросил в штрафную соперника Родри на ход Морате, но тот не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.

16' Отдавал в штрафную соперника Коке на ход де Томасу, но тому пробить не позволил с разворота Гутас.

15' Со штрафного навесил Коке на ближнюю штангу, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Манталос.

14' На фланге Яннулис заехал сзади по ногам Коке. Штрафной удар в пользу испанцев назначил арбитр.

13' Проникающий пас в штрафную исполнял Бухалакис на ход Павлидису, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' С правого фланга Карвахаль навесил в центр на Морату, но того опередил Цимикас и вынес мяч головой на угловой.

11' Выиграл верх в чужой штрафной де Томас и сбросил головой на Морату, но тому пробить головой не позволил Цимикас.

10' В центре поля получил по ногам Сарабия от Бухалакиса. Штрафной исполнять будут игроки сборной Испании.

9' Дальний заброс исполнял Родри в штрафную соперника на Сарабию, но тому добраться до мяча не позволил Цавелас.

8' Продавил соперника по флангу Масурас и прострелил в штрафную, но Мартинес смог головой выбить в аут.

7' Мог убегать на воротам соперника де Пауль после паса от Гави, но Влаходимос прочитал эпизод и на выходе отвел угрозу.

6' Мората получил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался корпус Цимикас.

5' По флангу забросил Гави на ход де Томасу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

4' Убежал по левому флангу Мората и прострелил в центр штрафной, но здесь Гутас вынес сферу за пределы поля.

3' Забросил в штрафную соперника Бухалакис в штрафную на ход Павлидису, но того опередил на выходе Симон.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.