Хофманн на правом фланге отыгрался с Мюллером, а затем Йонас выполнил подачу в центр штрафной площади, Сане головой пробил в левый угол ворот, на этот раз перекладина спасла Лихтенштейн от второго пропущенного мяча.

АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сане выполнил передачу на ход Гюнтеру по левому флангу, Кристиан в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кауфманн при попытке прервать прострел неудачно сыграл в подкате и срезал мяч в правый угол собственных ворот.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Сане!!! Ройс на левой половине поля выполнил передачу на Горецки, Леон в свою очередь в касание выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Сане, а Лерой также в касание отправил мяч в правый угол ворот.

Г-О-О-О-О-Л! 4:0!!! Ройс!!! Мюллер с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Сане не смог головой пробить по воротам, но и Бюхель неудачно сыграл на выходе, мяч от голкипера сборной Лихтенштейна отскочил точно к Ройсу, а Марко уже отправил мяч в правый угол ворот.

Вот и посыпался Лихтенштейн, теперь уже остаётся только успевать считать голы в ворота аутсайдера группы J.

19' Горецка с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на правую половину, Хофманн пробил по воротам, мяч полетел точно в Бюхеля, который кулаками отбил его на левый фланг.

18' Сане при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Гюндоганом, но ответная передача в штрафную площадь от Илкая была перехвачена защитниками сборной Лихтенштейна.

17' Гюндоган выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Сане сбросил мяч чуть назад к линии штрафной площади в центр, Баку подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Бюхель в прыжке намертво поймал мяч.

16' Гюндоган выполнил слишком сильную передачу на ход Гюнтеру по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

15' Сане с углового выполнил подачу на левый угол вратарской, сразу два игрока сборной Германии выпрыгивали на мяч, но удара по воротам так и не последовало.

14' Баку выполнил передачу на правый угол штрафной площади с правого фланга, Ройс подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Бюхель сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

13' Горецка пришёл в себя после опасного стыка с соперником, полузащитник сборной Германии вернулся в игру, замена ему не нужна.

12' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гюндоган!!! Илкай Гюндоган с "точки" уверенно развёл мяч и Бюхеля по разным углам. Как мы и говорили, сборной Германии удалось забить быстрый гол.

11' Удаление в составе сборной Лихтенштейна. Защитник Йенс Хофер за свою опасную игру получил прямую красную карточку.

10' Пенальти назначается в ворота сборной Лихтенштейна! Хофманн в касание с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хофер при попытке перехватить мяч так задрал ногу, что в итоге шипами попал в шею Горецке.

9' Хофманн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фроммельт головой выбил мяч обратно на правый фланг.

8' Сане с левого фланга сместился в центр и затем Лерой выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Гюнтер с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.

6' Лихтенштейн сразу же оказался "заперт" на своей половине поля, наверняка Германия сможет забить быстрый гол в этом матче.

5' Хофманн с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, первыми на мяче вновь оказались защитники сборной Лихтенштейна.

4' Хофманн прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Лихтенштейна и улетел в аут.

3' Горецка с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

2' Перед началом матче на стадионе в Вольфсбурге чествовали Йоахима Лёва, который более десяти лет был главным тренером сборной Германии.