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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Германия
FIFA #12
4:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Лихтенштейн
FIFA #190
0'
10' Красная карточка
Хофер Йенс
1:0
11' Пенальти
Гюндоган Илкай
2:0
20' Гол в свои ворота
Кауфман Даниэль
3:0
22' Гол
Сане Лерой
4:0
24' Гол
Ройс Марко
25'
1
Нойер
Мануэль
18
Хофманн
Йонас
5
Керер
Тило
2
Рюдигер
Антонио
3
Гюнтер
Кристиан
8
Горецка
Леон
21
Гюндоган
Илкай
6
Баку
Ридле
11
Ройс
Марко
19
Сане
Лерой
13
Мюллер
Томас
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Сандро
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
8
Зеле
Арон
17
Фроммельт
Ноах
18
Хаслер
Николас
11
Саланович
Деннис
7
Фрик
Яник
Германия
4-2-3-1
Лихтенштейн
5-3-2

Ход матча

10'
 
Хофер Йенс
11'
Гюндоган Илкай
1:0
20'
Кауфман Даниэль
2:0
22'
Сане Лерой
(Горецка Леон)
3:0
24'
Ройс Марко
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 86 Владение мячом, % 14

Владение мячом

История личных встреч

Германия
Лихтенштейн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 0.56
Гнабри Серж 5 0.56
Гюндоган Илкай 3 (2) 0.33
Сане Лерой 2 0.22
Хаверц Кай 2 0.22
Горецка Леон 1 0.11
Ройс Марко 1 0.11
Мюллер Томас 1 0.11
Адейеми Карим 1 0.11
Мусиала Джамал 1 0.11
Хофманн Йонас 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Вирц Флориан 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.11
Фрик Ноах 1 0.11
Фроммельт Ноах 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фроммельт Ноах 3 0
Хофер Йенс 1 1
Марксер Мартин 1 1
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
100%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
100%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

23
3
10 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
100%
76-90

Пропущено

3
22
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
1
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
33%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
33%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 9 8 0 1 27 - 3 24
2. Северная Македония Заявка 9 4 3 2 20 - 10 15
3. Румыния 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Армения Заявка 9 3 3 3 8 - 16 12
5. Исландия 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 9 0 1 8 2 - 27 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 5 4 0 1 16 - 3 12
2. Румыния 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Армения Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 4:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Лихтенштейн 0:4 Заявка 5 0 1 4 1 - 16 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 24'
    Вот и посыпался Лихтенштейн, теперь уже остаётся только успевать считать голы в ворота аутсайдера группы J. 
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-Л! 4:0!!! Ройс!!! Мюллер с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Сане не смог головой пробить по воротам, но и Бюхель неудачно сыграл на выходе, мяч от голкипера сборной Лихтенштейна отскочил точно к Ройсу, а Марко уже отправил мяч в правый угол ворот.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Сане!!! Ройс на левой половине поля выполнил передачу на Горецки, Леон в свою очередь в касание выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Сане, а Лерой также в касание отправил мяч в правый угол ворот. 
  • Гол в свои ворота
    21'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сане выполнил передачу на ход Гюнтеру по левому флангу, Кристиан в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кауфманн при попытке прервать прострел неудачно сыграл в подкате и срезал мяч в правый угол собственных ворот. 
  • Штанга
    20'
    Хофманн на правом фланге отыгрался с Мюллером, а затем Йонас выполнил подачу в центр штрафной площади, Сане головой пробил в левый угол ворот, на этот раз перекладина спасла Лихтенштейн от второго пропущенного мяча. 
  • 19'
    Горецка с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на правую половину, Хофманн пробил по воротам, мяч полетел точно в Бюхеля, который кулаками отбил его на левый фланг. 
  • 18'
    Сане при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Гюндоганом, но ответная передача в штрафную площадь от Илкая была перехвачена защитниками сборной Лихтенштейна. 
  • Опасный момент
    17'
    Гюндоган выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Сане сбросил мяч чуть назад к линии штрафной площади в центр, Баку подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Бюхель в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 16'
    Гюндоган выполнил слишком сильную передачу на ход Гюнтеру по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    15'
    Сане с углового выполнил подачу на левый угол вратарской, сразу два игрока сборной Германии выпрыгивали на мяч, но удара по воротам так и не последовало. 
  • Опасный момент
    14'
    Баку выполнил передачу на правый угол штрафной площади с правого фланга, Ройс подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Бюхель сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 13'
    Горецка пришёл в себя после опасного стыка с соперником, полузащитник сборной Германии вернулся в игру, замена ему не нужна. 
  • Пенальти
    12'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гюндоган!!! Илкай Гюндоган с "точки" уверенно развёл мяч и Бюхеля по разным углам. Как мы и говорили, сборной Германии удалось забить быстрый гол. 
  • Красная карточка
    11'
    Удаление в составе сборной Лихтенштейна. Защитник Йенс Хофер за свою опасную игру получил прямую красную карточку. 
  • Пенальти!
    10'
    Пенальти назначается в ворота сборной Лихтенштейна! Хофманн в касание с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хофер при попытке перехватить мяч так задрал ногу, что в итоге шипами попал в шею Горецке. 
  • 9'
    Хофманн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фроммельт головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • 8'
    Сане с левого фланга сместился в центр и затем Лерой выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Гюнтер с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 6'
    Лихтенштейн сразу же оказался "заперт" на своей половине поля, наверняка Германия сможет забить быстрый гол в этом матче. 
  • 5'
    Хофманн с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, первыми на мяче вновь оказались защитники сборной Лихтенштейна. 
  • 4'
    Хофманн прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Лихтенштейна и улетел в аут. 
  • 3'
    Горецка с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 2'
    Перед началом матче на стадионе в Вольфсбурге чествовали Йоахима Лёва, который более десяти лет был главным тренером сборной Германии.  
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Германии должна легко на своём поле набирать три очка в матче против скромного Лихтенштейна. Для команды Мартина Штоклазы будет самым главным не проиграть слишком крупно, но многие не верят и в это "достижение". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Германия 4:0 Лихтенштейн онлайн


Прогнозы на матч Германия 4:0 Лихтенштейн

Исход игры
Германия
98% (146)
Ничья
0.7% (1)
Лихтенштейн
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
97.86% (137)
Меньше
2.14% (3)
Обе команды забьют
Да
3.57% (5)
Нет
96.43% (135)
Популярный счёт
5:0 Германия
30.2% (45)
4:0 Германия
23.5% (35)
6:0 Германия
16.1% (24)
3:0 Германия
10.7% (16)
7:0 Германия
6% (9)
2:0 Германия
2% (3)
3:1 Германия
1.3% (2)
9:0 Германия
1.3% (2)
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