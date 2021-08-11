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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Германия
FIFA #12
 
Позже

Стадион:
Лихтенштейн
FIFA #190

История личных встреч

Германия
Лихтенштейн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 0.63
Гнабри Серж 5 0.63
Сане Лерой 2 0.25
Хаверц Кай 2 0.25
Гюндоган Илкай 2 (1) 0.25
Горецка Леон 1 0.13
Ройс Марко 1 0.13
Мюллер Томас 1 0.13
Адейеми Карим 1 0.13
Мусиала Джамал 1 0.13
Хофманн Йонас 1 0.13
Рюдигер Антонио 1 0.13
Вирц Флориан 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.13
Фрик Ноах 1 0.13
Фроммельт Ноах 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фроммельт Ноах 3 0
Марксер Мартин 1 1
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Хофер Йенс 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
100%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
100%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

23
3
10 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
100%
76-90

Пропущено

3
22
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
1
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
33%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
33%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 8 7 0 1 23 - 3 21
2. Румыния Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
3. Северная Македония Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
4. Армения Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
5. Исландия Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
6. Лихтенштейн Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Румыния Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Германия 100% (49)
    X 0% (0)
    Лихтенштейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.02
    28.00
    66.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Германия - Лихтенштейн онлайн


    Прогнозы на матч Германия - Лихтенштейн

    Исход игры
    Германия
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    97.92% (47)
    Меньше
    2.08% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    4.17% (2)
    Нет
    95.83% (46)
    Популярный счёт
    5:0 Германия
    34.7% (17)
    4:0 Германия
    20.4% (10)
    6:0 Германия
    18.4% (9)
    3:0 Германия
    14.3% (7)
    7:0 Германия
    4.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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