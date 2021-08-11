Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Фольксваген-Арена
История личных встреч
Германия
Лихтенштейн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|0.63
|Гнабри Серж
|5
|0.63
|Сане Лерой
|2
|0.25
|Хаверц Кай
|2
|0.25
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.25
|Горецка Леон
|1
|0.13
|Ройс Марко
|1
|0.13
|Мюллер Томас
|1
|0.13
|Адейеми Карим
|1
|0.13
|Мусиала Джамал
|1
|0.13
|Хофманн Йонас
|1
|0.13
|Рюдигер Антонио
|1
|0.13
|Вирц Флориан
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Яник
|1
|0.13
|Фрик Ноах
|1
|0.13
|Фроммельт Ноах
|0
|0
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фроммельт Ноах
|3
|0
|Марксер Мартин
|1
|1
|Кауфман Даниэль
|2
|0
|Вольфингер Фабио
|2
|0
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Хофер Йенс
|1
|0
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|Марксер Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
100%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
100%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
23
3
10 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
100%
76-90
Пропущено
3
22
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
1
33%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
33%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
33%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 3
|21
|2.
|Румыния
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|4.
|Армения
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Румыния
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Германия - Лихтенштейн
Исход игры
Германия
100% (49)
Ничья
0% (0)
Лихтенштейн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
97.92% (47)
Меньше
2.08% (1)
Обе команды забьют
Да
4.17% (2)
Нет
95.83% (46)
Популярный счёт
5:0 Германия
34.7% (17)
4:0 Германия
20.4% (10)
6:0 Германия
18.4% (9)
3:0 Германия
14.3% (7)
7:0 Германия
4.1% (2)
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