Сами португальцы начали постепенно также добавлять в агрессии при игре в прессинге на чужой половине поля, но ирландцам удаётся чисто пока что пасоваться поперёк поля.

Передача прошла на правый край штрафной площади на Роналду, но тот даже не стал пытаться обыгрывать Базуну, понимая, что находился в километровом офсайде.

Пепе очень активно старается действовать. Сейчас он подключился практически на правый фланг атаки, помогая в наступлении своей команды.

Ирландские защитники продолжают часто отдавать передачи на своего молодого вратаря, который вполне может дрогнуть, находясь под постоянным прессингом.

Роналду падал в чужой штрафной площади, стараясь выпросить пенальти, однако свистели после этого в Дублине только болельщики ирландской сборной. Не было фола против Криштиану.

21' Силва пробивал метров с 26-ти, после скидки от Криштиану Роналду, но попытка получилась провальной - мяч полетел намного правее створа ворот.

20' Радует, что ирландцы не пытаются закрыться на своей половине поля, продолжая работать в высоком командном прессинге практически у чужих владений.

19' Очень горячая атмосфера сегодня на стадионе "Авива". При таком шуме, видимо, защитники и ошибаются, не справляясь с моральным давлением. Уверен, что сегодня голы в этом матче обязательно будут.

18' А теперь уже Семеду очень рискованно пасовал на Патрисиу, слишком слабо двигая мяч, и вратарь далеко за пределами штрафной площади лишь на мгновение опередил ирландского нападающего.

17' Даффи очень рискованно сильно пасовал в створ собственных ворот, и Базуну с большим трудом удалось выбить мяч в поле в падении.

16' Португальцам сегодня обязательно надо побеждать, чтобы оставаться фаворитами в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира против сербом. Ирландцы могут бороться за победу с турнирной точки зрения только за третье место с Люксембургом.

14' Заброс на Гуэдеша прошёл на левый край штрафной площади у гостей, но тому пришлось бить из неудобного положения с очень острого угла, откуда фактически нереально было забить.

13' И снова судьи оказались освистаны публикой в Дублине. На этот раз фол в центре поля зафиксировал со стороны Даффи против Роналду.

12' Доэрти в контратаке на правом фланге пытался заработать угловой, однако судья дали удар от ворот. Очень недовольны ирландцы таким решением.

11' Гости решили сегодня играть без ярко выраженного центрального нападающего португальцы. Роналду постоянно смещается вглубь и на один из флангов.

10' Сборная Португалии пока что не торопится включать максимальные скорости в этом матче, спокойно прощупывая оборону соперника на наличие слабых мест.

8' Роналду с левого фланга на скорости прорвался в чужую штрафную площадку, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но защитник в подкате сумел отбить мяч на угловой.

7' Далот в ответной атаке выполнил неудачную подачу с левого фланга в центр - мяч удалось настигнуть его партнёрам по команде лишь у противоположной бровки.

6' В первой своей атаке хозяева поля заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от Макграта на дальний край штрафной площади, но оттуда головой пробить нормально было практически нереально.

5' Стивенс теперь в середине поля жестковато сфолил в середине поля против Гуэдеша. Нужно португальцам в этом поединке беречь ноги. Стараются ирландцы сразу запугать своих более техничных соперников.

4' Роналду пострадал в одном из единоборств в середине поля. Прихрамывает после этого Криштиану, но к медицинской помощи прибегать вроде бы не собирается.

3' Ирландцы достаточно решительно настроены на упорную борьбу в этом матче, стараясь работать в высоком прессинге на чужой половине поля.

2' С левого фланга прострельная передача сразу шла в центр штрафной площади хозяев поля, но ирландским защитникам там удалось опередить Роналду.