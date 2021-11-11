Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Авива
10
Доэрти
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Доэрти МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Браун АланПолузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
-
19 Кин УильямПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Пэрротт ТройНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Са ЖозеВратарь
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
История личных встреч
Ирландия
Португалия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робинсон Каллум
|2
|0.29
|Даффи Шейн
|1
|0.14
|Иган Джон
|1
|0.14
|Браун Алан
|1
|0.14
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.14
|Огбене Чидози
|1
|0.14
|Каллен Джош
|0
|0
|Лонг Шейн
|0
|0
|Хорган Дэрил
|0
|0
|Макклин Джеймс
|0
|0
|Макграт Джейми
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|0.86
|Жота Диогу
|4
|0.57
|Пальинья Жоау
|2
|0.29
|Фернандеш Бруну
|1
|0.14
|Силва Бернарду
|1
|0.14
|Андре Силва
|1
|0.14
|Канселу Жоау
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Седрик Соареш
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Невеш Рубен
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Алан
|2
|0
|Моламби Джейсон
|2
|0
|Стивенс Энда
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Иган Джон
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1
Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1 Ирландия - Новая Зеландия 3:1
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3
Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|Сербия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Люксембург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 15
|9
|4.
|Ирландия
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Португалия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|4.
|Ирландия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Португалия
Исход игры
Ирландия
1.3% (2)
Ничья
6.9% (11)
Португалия
91.9% (147)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Португалия
36.3% (58)
0:2 Португалия
16.9% (27)
0:1 Португалия
13.8% (22)
1:3 Португалия
10% (16)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:3 Португалия
1.3% (2)
2:3 Португалия
1.3% (2)
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