  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Ирландия
FIFA #51
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Португалия
FIFA #8
0' 28'
1
Базуну
Гэвин
2
Коулмэн
Шеймус
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
10
Доэрти
Мэтт
13
Хендрик
Джефф
6
Каллен
Джош
3
Стивенс
Энда
20
Огбене
Чидози
7
Робинсон
Каллум
18
Макграт
Джейми
1
Патрисиу
Руй
2
Семеду
Нелсон
3
Пепе
Кеплер
13
Данилу
Перейра
5
Далот
Диогу
11
Фернандеш
Бруну
19
Пальинья
Жоау
10
Луис
Матеус
II
17
Гуэдеш
Гонсалу
7
Роналду
Криштиану
9
Андре
Силва
Ирландия
3-4-3
Португалия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

История личных встреч

Ирландия
Португалия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ТМС
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робинсон Каллум 2 0.29
Даффи Шейн 1 0.14
Иган Джон 1 0.14
Браун Алан 1 0.14
Коллинз Джеймс II 1 0.14
Огбене Чидози 1 0.14
Каллен Джош 0 0
Лонг Шейн 0 0
Хорган Дэрил 0 0
Макклин Джеймс 0 0
Макграт Джейми 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (2) 0.86
Жота Диогу 4 0.57
Пальинья Жоау 2 0.29
Фернандеш Бруну 1 0.14
Силва Бернарду 1 0.14
Андре Силва 1 0.14
Канселу Жоау 0 0
Нету Педру 0 0
Седрик Соареш 0 0
Мариу Жоау 0 0
Невеш Рубен 0 0
Гуэдеш Гонсалу 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Алан 2 0
Моламби Джейсон 2 0
Стивенс Энда 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Хендрик Джефф 1 0
Иган Джон 1 0
Каллен Джош 1 0
Айда Адам 1 0
О'Ши Дара 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 2 0
Фернандеш Бруну 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Фонте Жозе 1 0
Канселу Жоау 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
43%
4
27%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1
Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1 Ирландия - Новая Зеландия 3:1
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3
Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
2. Сербия Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3. Люксембург Заявка 7 3 0 4 8 - 15 9
4. Ирландия 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 8 6
5. Азербайджан Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Португалия 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
4. Ирландия 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Судья
    27'
    Роналду падал в чужой штрафной площади, стараясь выпросить пенальти, однако свистели после этого в Дублине только болельщики ирландской сборной. Не было фола против Криштиану.
  • 26'
    Ирландские защитники продолжают часто отдавать передачи на своего молодого вратаря, который вполне может дрогнуть, находясь под постоянным прессингом.
  • 25'
    Пепе очень активно старается действовать. Сейчас он подключился практически на правый фланг атаки, помогая в наступлении своей команды.
  • Офсайд
    24'
    Передача прошла на правый край штрафной площади на Роналду, но тот даже не стал пытаться обыгрывать Базуну, понимая, что находился в километровом офсайде.
  • 22'
    Сами португальцы начали постепенно также добавлять в агрессии при игре в прессинге на чужой половине поля, но ирландцам удаётся чисто пока что пасоваться поперёк поля.
  • 21'
    Силва пробивал метров с 26-ти, после скидки от Криштиану Роналду, но попытка получилась провальной - мяч полетел намного правее створа ворот.
  • 20'
    Радует, что ирландцы не пытаются закрыться на своей половине поля, продолжая работать в высоком командном прессинге практически у чужих владений.
  • 19'
    Очень горячая атмосфера сегодня на стадионе "Авива". При таком шуме, видимо, защитники и ошибаются, не справляясь с моральным давлением. Уверен, что сегодня голы в этом матче обязательно будут.
  • Опасный момент
    18'
    А теперь уже Семеду очень рискованно пасовал на Патрисиу, слишком слабо двигая мяч, и вратарь далеко за пределами штрафной площади лишь на мгновение опередил ирландского нападающего.
  • Опасный момент
    17'
    Даффи очень рискованно сильно пасовал в створ собственных ворот, и Базуну с большим трудом удалось выбить мяч в поле в падении.
  • 16'
    Португальцам сегодня обязательно надо побеждать, чтобы оставаться фаворитами в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира против сербом. Ирландцы могут бороться за победу с турнирной точки зрения только за третье место с Люксембургом.
  • 14'
    Заброс на Гуэдеша прошёл на левый край штрафной площади у гостей, но тому пришлось бить из неудобного положения с очень острого угла, откуда фактически нереально было забить.
  • Фол, нарушение
    13'
    И снова судьи оказались освистаны публикой в Дублине. На этот раз фол в центре поля зафиксировал со стороны Даффи против Роналду.
  • Судья
    12'
    Доэрти в контратаке на правом фланге пытался заработать угловой, однако судья дали удар от ворот. Очень недовольны ирландцы таким решением.
  • 11'
    Гости решили сегодня играть без ярко выраженного центрального нападающего португальцы.  Роналду постоянно смещается вглубь и на один из флангов.
  • 10'
    Сборная Португалии пока что не торопится включать максимальные скорости в этом матче, спокойно прощупывая оборону соперника на наличие слабых мест.
  • Угловой
    8'
    Роналду с левого фланга на скорости прорвался в чужую штрафную площадку, откуда пытался прострелить вдоль ворот, но защитник в подкате сумел отбить мяч на угловой.
  • 7'
    Далот в ответной атаке выполнил неудачную подачу с левого фланга в центр - мяч удалось настигнуть его партнёрам по команде лишь у противоположной бровки.
  • Угловой
    6'
    В первой своей атаке хозяева поля заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от Макграта на дальний край штрафной площади, но оттуда головой пробить нормально было практически нереально.
  • Фол, нарушение
    5'
    Стивенс теперь в середине поля жестковато сфолил в середине поля против Гуэдеша. Нужно португальцам в этом поединке беречь ноги. Стараются ирландцы сразу запугать своих более техничных соперников.
  • Травма, повреждение
    4'
    Роналду пострадал в одном из единоборств в середине поля. Прихрамывает после этого Криштиану, но к медицинской помощи прибегать вроде бы не собирается.
  • 3'
    Ирландцы достаточно решительно настроены на упорную борьбу в этом матче, стараясь работать в высоком прессинге на чужой половине поля.
  • 2'
    С левого фланга прострельная передача сразу шла в центр штрафной площади хозяев поля, но ирландским защитникам там удалось опередить Роналду.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ирландия 0:0 Португалия онлайн


Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Португалия

Исход игры
Ирландия
1.3% (2)
Ничья
6.9% (11)
Португалия
91.9% (147)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Португалия
36.3% (58)
0:2 Португалия
16.9% (27)
0:1 Португалия
13.8% (22)
1:3 Португалия
10% (16)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:3 Португалия
1.3% (2)
2:3 Португалия
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 