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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словакия
FIFA #40
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Словения
FIFA #64
0'
0:1
18' Гол
Зайц Миха
20' Желтая карточка
Алмаши Ладислав
27'
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Голубек
Якуб
22
Лоботка
Станислав
20
Мак
Роберт
21
Беро
Матуш
17
Гамшик
Марек
7
Гараслин
Лукаш
19
Алмаши
Ладислав
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
8
Ловрич
Санди
15
Штулац
Лео
10
Зайц
Миха
7
Иличич
Йосип
9
Шпорар
Андраж
21
Вербич
Беньямин
Словакия
4-1-4-1
Словения
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Зайц Миха
(Шпорар Андраж)
20'
Алмаши Ладислав
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Словакия
Словения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:0
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкриньяр Милан 2 0.22
Шранц Иван 2 0.22
Мак Роберт 1 0.11
Гараслин Лукаш 1 0.11
Косцельник Мартин 1 0.11
Боженик Роберт 1 0.11
Стрелец Давид 1 0.11
Губочан Томаш 0 0
Гамшик Марек 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Грегуш Ян 0 0
Ганцко Давид 0 0
Алмаши Ладислав 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 4 0.44
Ловрич Санди 2 (1) 0.22
Шпорар Андраж 1 0.11
Зайц Миха 1 0.11
Стоянович Петар 1 0.11
Сеско Бенджамин 1 0.11
Балковец Юре 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 2 0
Шранц Иван 2 0
Ганцко Давид 2 0
Дюриш Михал 1 0
Пекарик Петер 1 0
Грошовски Патрик 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Громада Якуб 1 0
Родак Марек 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Боженик Роберт 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Иличич Йосип 2 0
Мевля Миха 2 0
Бийол Яка 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Захович Лука 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Ловрич Санди 1 0
Рогель Жан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1
Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1
Словения
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0
Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Хорватия 2:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 3 20
3. Словения 1:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
4. Словакия 0:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 9 10
5. Мальта 0:2 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
6. Кипр Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Словения 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4. Словакия 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Словения 1:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 6 6
4. Словакия 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
5. Мальта 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
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Прогнозы 145
Словакия 70.3% (102)
X 23.4% (34)
Словения 6.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Словения
2.39
3.18
3.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Словакия 0:1 Словения онлайн


Прогнозы на матч Словакия 0:1 Словения

Исход игры
Словакия
70.3% (102)
Ничья
23.4% (34)
Словения
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
2:1 Словакия
37.9% (55)
1:0 Словакия
23.4% (34)
1:1 Ничья
21.4% (31)
1:2 Словения
4.8% (7)
2:0 Словакия
2.8% (4)
3:1 Словакия
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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