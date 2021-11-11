Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
0:1
18' ГолЗайц Миха
20' Желтая карточкаАлмаши Ладислав
27' Желтая карточкаБлажич Миха
30' Желтая карточкаПекарик Петер
57' Вторая желтая карточкаБлажич Миха
1:1
58' ПенальтиДуда Ондрей
1:2
62' ГолМевля Миха
2:2
74' ГолСтрелец Давид
80' Желтая карточкаСтоянович Петар
16
Голубек
Якуб
20
Мак
Роберт
21
Беро
Матуш
17
Гамшик
Марек
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
15
Штулац
Лео
10
Зайц
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Громада ЯкубПолузащитник
-
13 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Штулац ЛеоПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Элшник ТимиПолузащитник
-
19 Тиянич ДавидПолузащитник
-
22 Врховец БлажПолузащитник
-
14 Коутер НиноПолузащитник
-
11 Вучкич ХарисНападающий
-
13 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
18'
0:1
20'
27'
30'
57'
58'
1:1
62'
1:2
74'
2:2
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Словакия
Словения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкриньяр Милан
|2
|0.22
|Шранц Иван
|2
|0.22
|Стрелец Давид
|2
|0.22
|Мак Роберт
|1
|0.11
|Гараслин Лукаш
|1
|0.11
|Косцельник Мартин
|1
|0.11
|Боженик Роберт
|1
|0.11
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.11
|Губочан Томаш
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Алмаши Ладислав
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|4
|0.44
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.22
|Шпорар Андраж
|1
|0.11
|Зайц Миха
|1
|0.11
|Мевля Миха
|1
|0.11
|Стоянович Петар
|1
|0.11
|Сеско Бенджамин
|1
|0.11
|Балковец Юре
|0
|0
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|2
|0
|Пекарик Петер
|2
|0
|Шранц Иван
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Блажич Миха
|1
|1
|Иличич Йосип
|2
|0
|Мевля Миха
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
18%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1
Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1
Словения
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0
Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Хорватия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|3.
|Словения
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|4.
|Словакия
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Мальта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
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Прогнозы на матч Словакия 2:2 Словения
Исход игры
Словакия
70.3% (102)
Ничья
23.4% (34)
Словения
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
69.78% (97)
Нет
30.22% (42)
Популярный счёт
2:1 Словакия
37.9% (55)
1:0 Словакия
23.4% (34)
1:1 Ничья
21.4% (31)
1:2 Словения
4.8% (7)
2:0 Словакия
2.8% (4)
3:1 Словакия
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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