Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
4:2
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
0:1
33' ГолБитон Нир
1:1
51' ПенальтиАрнаутович Марко
55' Желтая карточкаАбу-Абайд Ияд
1:2
59' ГолПерец Дор
2:2
62' ГолШауб Луис
3:2
72' ГолШауб Луис
73' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
4:2
84' ГолЗабитцер Марсель
19
Грюлль
Марко
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
-
11 Кара ЭрканНападающий
-
21 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Даниэл ПерецВратарь
- Защитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Хазиза ДолевНападающий
-
-
13 Aviv Avraham
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
Ход матча
33'
0:1
51'
1:1
55'
59'
1:2
62'
2:2
72'
3:2
84'
4:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Австрия
Израиль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.33
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.33
|Калайджич Саша
|3
|0.33
|Забитцер Марсель
|2
|0.22
|Шауб Луис
|2
|0.22
|Драгович Александр
|1
|0.11
|Лаймер Конрад
|1
|0.11
|Алаба Давид
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Гриллич Флориан
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|8
|0.89
|Даббур Мунас
|5
|0.56
|Манор Соломон
|2
|0.22
|Перец Дор
|2
|0.22
|Битон Нир
|1
|0.11
|Натхо Бибрас
|1
|0.11
|Вайссман Шон
|1
|0.11
|Хазиза Долев
|0
|0
|Менахем Сун
|0
|0
|Глазер Дан
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Огани Орель
|1
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Натхо Бибрас
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Таа Лоай
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2
Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2
Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 1
|27
|2.
|Шотландия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Израиль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|20 - 19
|13
|4.
|Австрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 20
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 26
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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Прогнозы на матч Австрия 4:2 Израиль
Исход игры
Австрия
78.5% (117)
Ничья
12.8% (19)
Израиль
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.73% (94)
Меньше
34.27% (49)
Обе команды забьют
Да
72.03% (103)
Нет
27.97% (40)
Популярный счёт
2:1 Австрия
46.3% (69)
1:0 Австрия
12.8% (19)
2:0 Австрия
11.4% (17)
1:1 Ничья
6.7% (10)
1:2 Израиль
4.7% (7)
3:1 Австрия
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Австрия
2% (3)
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