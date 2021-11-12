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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Австрия
FIFA #32
4:2
Конец матча

Стадион:
Израиль
FIFA #80
0'
0:1
33' Гол
Битон Нир
1:1
51' Пенальти
Арнаутович Марко
55' Желтая карточка
Абу-Абайд Ияд
1:2
59' Гол
Перец Дор
2:2
62' Гол
Шауб Луис
3:2
72' Гол
Шауб Луис
73' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
4:2
84' Гол
Забитцер Марсель
90'+4
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
15
Линхарт
Филипп
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
20
Зайвальд
Николас
18
Шёпф
Алессандро
10
Гриллич
Флориан
19
Грюлль
Марко
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
12
Менахем
Сун
20
Абу-Абайд
Ияд
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
4
Битон
Нир
7
Захави
Эран
10
Даббур
Мунас
Австрия
4-4-1-1
Израиль
4-3-3

Ход матча

23'
 
Omri Gendelman
Натхо Бибрас
33'
0:1
Битон Нир
51'
Арнаутович Марко
1:1
55'
 
Абу-Абайд Ияд
58'
Шауб Луис
Шёпф Алессандро
 
59'
1:2
Перец Дор
62'
Шауб Луис
2:2
64'
 
Вайссман Шон
Захави Эран
72'
Шауб Луис
(Арнаутович Марко)
3:2
73'
Хинтереггер Мартин
 
82'
 
Абада Лиэль
Даббур Мунас
82'
 
Абу-Фани Мохаммад
Абу-Абайд Ияд
84'
Забитцер Марсель
4:2
89'
Адаму Чуквубике
Арнаутович Марко
 
89'
Ульмер Андреас
Грюлль Марко
 
90'
Драгович Александр
Хинтереггер Мартин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 14 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Австрия
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
5:2
Е2
3:1
Е2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 3 (1) 0.33
Баумгартнер Кристоф 3 0.33
Калайджич Саша 3 0.33
Забитцер Марсель 2 0.22
Шауб Луис 2 0.22
Драгович Александр 1 0.11
Лаймер Конрад 1 0.11
Алаба Давид 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Гриллич Флориан 0 0
Кара Эркан 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 8 0.89
Даббур Мунас 5 0.56
Манор Соломон 2 0.22
Перец Дор 2 0.22
Битон Нир 1 0.11
Натхо Бибрас 1 0.11
Вайссман Шон 1 0.11
Хазиза Долев 0 0
Менахем Сун 0 0
Глазер Дан 0 0
Абада Лиэль 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Драгович Александр 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Бахманн Даниэль 1 0
Калайджич Саша 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
Захави Эран 1 0
Огани Орель 1 0
Битон Нир 1 0
Натхо Бибрас 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Таа Лоай 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Менахем Сун 1 0
Перец Дор 1 0
Глазер Дан 1 0
Лави Нета 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2
Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Австрия - Греция 2:1
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2
Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 9 9 0 0 30 - 1 27
2. Шотландия Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Израиль Заявка 9 4 1 4 20 - 19 13
4. Австрия Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
5. Фарерские острова Заявка 9 1 1 7 5 - 20 4
6. Молдова Заявка 9 0 1 8 4 - 26 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Битон Нир бьет в цель!
  • 23'
    Натхо Бибрас уходит с поля. Omri Gendelman выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Woertherseestadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Австрия 78.5% (117)
X 12.8% (19)
Израиль 8.7% (13)
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Где смотреть матч Австрия 4:2 Израиль онлайн


Прогнозы на матч Австрия 4:2 Израиль

Исход игры
Австрия
78.5% (117)
Ничья
12.8% (19)
Израиль
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.73% (94)
Меньше
34.27% (49)
Обе команды забьют
Да
72.03% (103)
Нет
27.97% (40)
Популярный счёт
2:1 Австрия
46.3% (69)
1:0 Австрия
12.8% (19)
2:0 Австрия
11.4% (17)
1:1 Ничья
6.7% (10)
1:2 Израиль
4.7% (7)
3:1 Австрия
4.7% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Австрия
2% (3)
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