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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Андорра
FIFA #153
1:4
Конец матча

Стадион:
Польша
FIFA #23
0'
1' Красная карточка
Фернандес Рикард
0:1
5' Гол
Левандовски Роберт
0:2
11' Гол
Юзвяк Камиль
22' Желтая карточка
Клих Матеуш
22' Желтая карточка
Пуйоль Марк
23' Желтая карточка
Хесус Альварес
37' Желтая карточка
Алаез Жорди
40' Желтая карточка
Виейра Марсио
1:2
45' Гол
Валес Марк
1:3
45' Гол
Милик Аркадиуш
61' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
1:4
73' Гол
Левандовски Роберт
90'+5
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
5
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
10
Клементе
Людовик
8
Виейра
Марсио
7
Пуйоль
Марк
14
Алаез
Жорди
9
Фернандес
Рикард
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
21
Юзвяк
Камиль
10
Крыховяк
Гжегож
20
Зелиньски
Пётр
14
Клих
Матеуш
19
Франковски
Пшемыслав
9
Левандовски
Роберт
7
Милик
Аркадиуш
Андорра
5-4-1
Польша
3-5-2

Ход матча

1'
Фернандес Рикард
 
5'
0:1
Левандовски Роберт
(Юзвяк Камиль)
11'
0:2
Юзвяк Камиль
(Франковски Пшемыслав)
22'
 
Клих Матеуш
22'
Пуйоль Марк
 
23'
Хесус Альварес
 
37'
Алаез Жорди
 
40'
Виейра Марсио
 
45'
Валес Марк
(Сервос Жоан)
1:2
45'
1:3
Милик Аркадиуш
(Левандовски Роберт)
61'
 
Крыховяк Гжегож
61'
Albert Rosas
Пуйоль Марк
 
63'
 
Кэш Мэтти
Франковски Пшемыслав
63'
 
Линетти Кароль
Крыховяк Гжегож
64'
 
Пёнтек Кшиштоф
Клих Матеуш
65'
Гарсия Кристиан
Валес Марк
 
65'
Мартинес Алекс
Клементе Людовик
 
73'
1:4
Левандовски Роберт
(Зелиньски Пётр)
77'
 
Свидерски Кароль
Милик Аркадиуш
84'
Eric De Pablos
Сан-Никола Мойсес
 
84'
Гарсия Марк
Алаез Жорди
 
86'
 
Шимански Дамиан
Зелиньски Пётр

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Андорра
Польша

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:0
ММ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валес Марк 3 0.33
Пуйоль Марк 2 (1) 0.22
Фернандес Рикард 1 0.11
Морено Серхио 1 0.11
Льовера Макс 1 0.11
Сервос Жоан 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 0.89
Букса Адам 5 0.56
Свидерски Кароль 4 0.44
Юзвяк Камиль 2 0.22
Линетти Кароль 2 0.22
Пёнтек Кшиштоф 2 0.22
Крыховяк Гжегож 1 0.11
Милик Аркадиуш 1 0.11
Шимански Дамиан 1 0.11
Кедзёра Томаш 1 0.11
Модер Якуб 1 0.11
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Хелик Михал 0 0
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Клих Матеуш 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Гумни Роберт 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Залевский Никола 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Марсио 3 0
Пуйоль Марк 3 0
Ребес Марк 3 0
Сан-Никола Мойсес 3 0
Алаез Жорди 3 0
Фернандес Рикард 1 1
Валес Марк 2 0
Гарсия Кристиан II 2 0
Рубио Хесус II 2 0
Алаведра Альберт 2 0
Гарсия Эмили 1 0
Рубио Хорди 1 0
Мартинес Кристиан II 1 0
Хесус Альварес 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Линетти Кароль 2 0
Беднарек Ян 2 0
Пухач Тымотеуш 2 0
Глик Камил 1 0
Клих Матеуш 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Хелик Михал 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Букса Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
28
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
13%
5
18%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
3
11%
31-45
1
13%
5
18%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
38%
9
32%
76-90

Пропущено

23
10
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
6
26%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0
Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5 Латвия - Андорра 0:0
Польша
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7
Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 9 7 2 0 29 - 3 23
2. Польша Заявка 9 6 2 1 29 - 9 20
3. Албания Заявка 9 5 0 4 11 - 12 15
4. Венгрия Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
5. Андорра Заявка 9 2 0 7 8 - 23 6
6. Сан-Марино Заявка 9 0 0 9 1 - 36 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Прогнозы 147
Андорра 1.4% (2)
X 0.7% (1)
Польша 98% (144)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Андорра 1:4 Польша онлайн


Прогнозы на матч Андорра 1:4 Польша

Исход игры
Андорра
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
82.39% (117)
Меньше
17.61% (25)
Обе команды забьют
Да
14.08% (20)
Нет
85.92% (122)
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6.1% (9)
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2.7% (4)
0:1 Польша
2% (3)
1:4 Польша
2% (3)
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