ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Альберт Алаведра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Польша играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Милик Аркадиуш забивает с левой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Валес Марк забивает с левой ноги!

45' Сервос Жоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Андорра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Валес Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Виейра Марсио получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Рыбус Мацей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Андорра вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Андорра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Алаез Жорди получил желтую карточку от судьи

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Альберт Алаведра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Польша выполняет удар от ворот.

33' Андорра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Альварес Икер взял и забрал мяч на выходе

33' Плохо сыграл Сан-Никола Мойсес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Польша выполняет удар от ворот.

30' Удар от ворот произведет Андорра

29' Удар от ворот произведет Андорра

29' Отличный пас сделал Рыбус Мацей из команды Польша . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Сан-Никола Мойсес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Зелиньски Пётр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Рефери не любит споров - именно за это Хесус Альварес сейчас получил желтую

23' Игра в одни ворота сейчас. Польша доминирует и владеет мячом

22' Пуйоль Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Клих Матеуш получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Андорра выполняет удар от ворот.

20' Зелиньски Пётр не смог попасть в створ ударом издали

20' Плохо сыграл Валес Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Алаез Жорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Пуйоль Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Валес Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Должен был быть гол! Клих Матеуш имел отличный шанс, но Икер Альварес не дал голу состоятся!

13' Андорра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Юзвяк Камиль забивает с правой ноги!

10' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Андорра

9' Льовера Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Альварес Икер взял и забрал мяч на выходе

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Польша будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Отличный командный гол!

5' Г О О О О Л - Левандовски Роберт забивает с правой ноги!

4' Игрок Клементе Людовик из команды Андорра выполняет не слишком точный удар, но Войцех Щенсный все равно хватает мяч.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Андорра начинает с центра поля