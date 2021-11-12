Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1' Красная карточкаФернандес Рикард
0:1
5' ГолЛевандовски Роберт
0:2
11' ГолЮзвяк Камиль
22' Желтая карточкаКлих Матеуш
22' Желтая карточкаПуйоль Марк
23' Желтая карточкаХесус Альварес
37' Желтая карточкаАлаез Жорди
40' Желтая карточкаВиейра Марсио
1:2
45' ГолВалес Марк
1:3
45' ГолМилик Аркадиуш
61' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
1:4
73' ГолЛевандовски Роберт
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
21
Юзвяк
Камиль
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Albert Rosas
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
11'
22'
22'
23'
37'
40'
45'
1:2
45'
61'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 8
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Андорра
Польша
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валес Марк
|3
|0.33
|Пуйоль Марк
|2 (1)
|0.22
|Фернандес Рикард
|1
|0.11
|Морено Серхио
|1
|0.11
|Льовера Макс
|1
|0.11
|Сервос Жоан
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8
|0.89
|Букса Адам
|5
|0.56
|Свидерски Кароль
|4
|0.44
|Юзвяк Камиль
|2
|0.22
|Линетти Кароль
|2
|0.22
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.22
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.11
|Милик Аркадиуш
|1
|0.11
|Шимански Дамиан
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Модер Якуб
|1
|0.11
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Клих Матеуш
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виейра Марсио
|3
|0
|Пуйоль Марк
|3
|0
|Ребес Марк
|3
|0
|Сан-Никола Мойсес
|3
|0
|Алаез Жорди
|3
|0
|Фернандес Рикард
|1
|1
|Валес Марк
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|2
|0
|Рубио Хесус II
|2
|0
|Алаведра Альберт
|2
|0
|Гарсия Эмили
|1
|0
|Рубио Хорди
|1
|0
|Мартинес Кристиан II
|1
|0
|Хесус Альварес
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
8
28
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
13%
5
18%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
3
11%
31-45
1
13%
5
18%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
38%
9
32%
76-90
Пропущено
23
10
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
6
26%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0
Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5 Латвия - Андорра 0:0
Польша
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7
Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
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Прогнозы на матч Андорра 1:4 Польша
Исход игры
Андорра
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Польша
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
82.39% (117)
Меньше
17.61% (25)
Обе команды забьют
Да
14.08% (20)
Нет
85.92% (122)
Популярный счёт
0:3 Польша
30.6% (45)
0:4 Польша
25.2% (37)
0:2 Польша
15% (22)
0:5 Польша
8.2% (12)
1:3 Польша
6.1% (9)
1:2 Польша
2.7% (4)
0:1 Польша
2% (3)
1:4 Польша
2% (3)
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