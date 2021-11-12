Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
4:0
Конец матча
Стадион: Ференц Пушкаш
1:0
6' ГолСобослаи Доминик
2:0
22' ГолГаздаг Даниэль
3:0
83' ГолСобослаи Доминик
4:0
88' ГолВечеи Балинт
90' Желтая карточкаДзондзини Кевин
23
Вечеи
Балинт
21
Ботка
Эндре
19
Шен
Саболч
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ботка ЭндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Болог БотондЗащитник
- Защитник
-
11 Варга КевинПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
14 Хахн ЯношНападающий
-
17 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш АдольфоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Варрелла Франко
Ход матча
6'
1:0
22'
2:0
83'
3:0
88'
4:0
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 0
-
12 Удары в створ 0
-
12 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
История личных встреч
Венгрия
Сан-Марино
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|3 (1)
|0.33
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.22
|Газдаг Даниэль
|2
|0.22
|Собослаи Доминик
|2
|0.22
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.11
|Фиоло Оттила
|1
|0.11
|Него Лоик
|1
|0.11
|Ботка Эндре
|1
|0.11
|Орбан Вилли
|1
|0.11
|Салай Адам
|1
|0.11
|Вечеи Балинт
|1
|0.11
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.11
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|1
|0.11
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Ботка Эндре
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симончини Давиде
|2
|0
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
|Хирш Адольфо
|1
|0
|Голинуччи Энрико
|1
|0
|Томассини Фабио
|1
|0
|Ченсони Лука
|1
|0
|Грандони Андреа
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Дзондзини Кевин
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Томассини Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
20
0 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
4
44%
6
30%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
67%
5
33%
76-90
Забито
17
2
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
50%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
1
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
35
1 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
6
17%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
2
17%
4
11%
46-60
3
25%
5
14%
61-75
6
50%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0
Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1 Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1
Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Сан-Марино - Латвия 0:3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
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Прогнозы на матч Венгрия 4:0 Сан-Марино
Исход игры
Венгрия
100% (147)
Ничья
0% (0)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.39% (117)
Меньше
17.61% (25)
Обе команды забьют
Да
11.27% (16)
Нет
88.73% (126)
Популярный счёт
4:0 Венгрия
25.9% (38)
3:0 Венгрия
25.9% (38)
2:0 Венгрия
14.3% (21)
5:0 Венгрия
11.6% (17)
3:1 Венгрия
4.1% (6)
2:1 Венгрия
3.4% (5)
6:0 Венгрия
3.4% (5)
1:0 Венгрия
2.7% (4)
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