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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
FIFA #43
4:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Марино
FIFA #210
0'
1:0
6' Гол
Собослаи Доминик
2:0
22' Гол
Газдаг Даниэль
3:0
83' Гол
Собослаи Доминик
4:0
88' Гол
Вечеи Балинт
90' Желтая карточка
Дзондзини Кевин
90'+4
1
Дибус
Денеш
7
Него
Лоик
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
23
Вечеи
Балинт
16
Газдаг
Даниэль
21
Ботка
Эндре
8
Надь
Адам
19
Шен
Саболч
10
Собослаи
Доминик
9
Салаи
Адам
1
Бенедеттини
Элиа
22
Баттистини
Мануэль
16
Фаббри
Филиппо
6
Росси
Данте
13
Грандони
Андреа
7
Томассини
Фабио
5
Лунадей
Лоренцо
8
Голинуччи
Энрико
11
Муларони
Марчелло
4
Томассини
Давид
19
Нанни
Никола
Венгрия
3-4-2-1
Сан-Марино
4-5-1

История личных встреч

Венгрия
Сан-Марино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:3
Е2
0:3
Е2
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 3 (1) 0.33
Салаи Адам 2 (2) 0.22
Газдаг Даниэль 2 0.22
Собослаи Доминик 2 0.22
Николич Неманья III 1 (1) 0.11
Фиоло Оттила 1 0.11
Него Лоик 1 0.11
Ботка Эндре 1 0.11
Орбан Вилли 1 0.11
Салай Адам 1 0.11
Вечеи Балинт 1 0.11
Кляйнхайслер Ласло 1 0.11
Лонг Адам II 0 0
Шефер Андраш 0 0
Шен Саболч 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 1 0.11

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Ботка Эндре 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симончини Давиде 2 0
Баттистини Мануэль 2 0
Лунадей Лоренцо 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Голинуччи Алессандро 1 0
Хирш Адольфо 1 0
Голинуччи Энрико 1 0
Томассини Фабио 1 0
Ченсони Лука 1 0
Грандони Андреа 1 0
Нанни Никола 1 0
Дзондзини Кевин 1 0
Росси Данте 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Томассини Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
0 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
4
44%
6
30%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Забито

17
2
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
50%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
1
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
35
1 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
0
0%
6
17%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
2
17%
4
11%
46-60
3
25%
5
14%
61-75
6
50%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0
Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3 Венгрия - РОССИЯ 2:3
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1 Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1
Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Сан-Марино - Латвия 0:3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 9 7 2 0 29 - 3 23
2. Польша Заявка 9 6 2 1 29 - 9 20
3. Албания Заявка 9 5 0 4 11 - 12 15
4. Венгрия Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
5. Андорра Заявка 9 2 0 7 8 - 23 6
6. Сан-Марино Заявка 9 0 0 9 1 - 36 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Прогнозы 147
Венгрия 100% (147)
X 0% (0)
Сан-Марино 0% (0)
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Прогнозы на матч Венгрия 4:0 Сан-Марино

Исход игры
Венгрия
100% (147)
Ничья
0% (0)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.39% (117)
Меньше
17.61% (25)
Обе команды забьют
Да
11.27% (16)
Нет
88.73% (126)
Популярный счёт
4:0 Венгрия
25.9% (38)
3:0 Венгрия
25.9% (38)
2:0 Венгрия
14.3% (21)
5:0 Венгрия
11.6% (17)
3:1 Венгрия
4.1% (6)
2:1 Венгрия
3.4% (5)
6:0 Венгрия
3.4% (5)
1:0 Венгрия
2.7% (4)
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