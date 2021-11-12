Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
3:1
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 35531
1:0
18' ГолОльсен Сков Андреас
49' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
58' Желтая карточкаВанхамар Гуннар
2:0
63' ГолЛарсен Якоб-Бруун
77' Желтая карточкаНоргор Кристиан
2:1
89' ГолОльсен Клеминт
90' Желтая карточкаОльсен Клеминт
3:1
90' ГолМеле Йоаким
18
Васс
Даниэль
20
Йоэнсен
Рене
15
Феро
Одмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Йонссон ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
23 Систо ПионеНападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Йоэнсен РенеЗащитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хансен ХединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
49'
58'
63'
77'
89'
2:1
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
История личных встреч
Дания
Фарерские острова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|5
|0.56
|Меле Йоаким
|5
|0.56
|Дамсгор Миккель
|2
|0.22
|Винд Жонас
|2
|0.22
|Кьяер Симон
|2 (1)
|0.22
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.22
|Делани Томас
|1
|0.11
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.11
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.11
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.11
|Поульсен Юссуф
|1
|0.11
|Йенсен Матиас
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Корнелиус Андреас
|1
|0.11
|Сков Роберт
|1
|0.11
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.11
|Бойлесен Николай
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|2
|0.22
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0.11
|Наттестад Сонни
|1
|0.11
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.11
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ханссон Халлюр
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Андреасен Якуп
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|Ванхамар Гуннар
|2
|0
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Ольсен Клеминт
|1
|0
|Феро Одмар
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
3
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
67%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
1
9%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
30
5
16 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
20%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
2
40%
61-75
5
17%
2
40%
76-90
Пропущено
1
20
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
100%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1
Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1
Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 1
|27
|2.
|Шотландия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Израиль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|20 - 19
|13
|4.
|Австрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 20
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 26
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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Прогнозы на матч Дания 3:1 Фарерские острова
Исход игры
Дания
100% (147)
Ничья
0% (0)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80.99% (115)
Меньше
19.01% (27)
Обе команды забьют
Да
7.75% (11)
Нет
92.25% (131)
Популярный счёт
3:0 Дания
30.6% (45)
4:0 Дания
28.6% (42)
2:0 Дания
16.3% (24)
5:0 Дания
7.5% (11)
6:0 Дания
2% (3)
2:1 Дания
2% (3)
1:0 Дания
2% (3)
3:1 Дания
2% (3)
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