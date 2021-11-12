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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Дания
FIFA #10
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 35531
Фарерские острова
FIFA #116
0'
1:0
18' Гол
Ольсен Сков Андреас
49' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
58' Желтая карточка
Ванхамар Гуннар
2:0
63' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
77' Желтая карточка
Норгор Кристиан
2:1
89' Гол
Ольсен Клеминт
90' Желтая карточка
Ольсен Клеминт
3:1
90' Гол
Меле Йоаким
90'+6
1
Шмейхель
Каспер
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
18
Васс
Даниэль
15
Норгор
Кристиан
7
Линнстрем
Йеспер
11
Ольсен
Сков
Андреас
20
Поульсен
Юссуф
9
Дарами
Мохаммед
12
Гестсон
Тейтур
20
Йоэнсен
Рене
15
Феро
Одмар
13
Аскхам
Хердур
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
6
Ханссон
Халлюр
16
Ванхамар
Гуннар
22
Андреасен
Якуп
10
Ватнхамар
Сольви
14
Эдмундссон
Йоан
Дания
4-3-3
Фарерские острова
5-4-1

Ход матча

18'
Ольсен Сков Андреас
1:0
49'
 
Йоэнсен Рене
55'
 
Ольсен Клеминт
Эдмундссон Йоан
57'
Делани Томас
Линнстрем Йеспер
 
57'
Ларсен Якоб-Бруун
Дарами Мохаммед
 
58'
 
Ванхамар Гуннар
63'
Ларсен Якоб-Бруун
2:0
66'
 
Йенсен Трондур
Ванхамар Гуннар
67'
Дрейер Андерс
Ольсен Сков Андреас
 
67'
Корнелиус Андреас
Поульсен Юссуф
 
77'
Норгор Кристиан
 
80'
Йонссон Йенс
Норгор Кристиан
 
80'
 
Кнудсен Петур
Ватнхамар Сольви
80'
 
Мохр Хери
Йоэнсен Рене
89'
2:1
Ольсен Клеминт
(Андреасен Якуп)
90'
 
Ольсен Клеминт
90'
Меле Йоаким
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Дания
Фарерские острова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 5 0.56
Меле Йоаким 5 0.56
Дамсгор Миккель 2 0.22
Винд Жонас 2 0.22
Кьяер Симон 2 (1) 0.22
Дольберг Каспер 2 (1) 0.22
Делани Томас 1 0.11
Васс Даниэль 1 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.11
Брайтвайт Мартин 1 0.11
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.11
Поульсен Юссуф 1 0.11
Йенсен Матиас 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Корнелиус Андреас 1 0.11
Сков Роберт 1 0.11
Ингвартсен Маркус 1 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.11
Бойлесен Николай 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 2 0.22
Ватнсдаль Хейни 1 0.11
Наттестад Сонни 1 0.11
Ольсен Мейнхард 1 0.11
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Андреасен Якуп 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Васс Даниэль 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 4 1
Ванхамар Гуннар 2 0
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Ольсен Клеминт 1 0
Феро Одмар 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
67%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
1
9%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

30
5
16 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
20%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
2
40%
61-75
5
17%
2
40%
76-90

Пропущено

1
20
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
100%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1
Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1
Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0 Норвегия - Фарерские острова 4:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 9 9 0 0 30 - 1 27
2. Шотландия Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Израиль Заявка 9 4 1 4 20 - 19 13
4. Австрия Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
5. Фарерские острова Заявка 9 1 1 7 5 - 20 4
6. Молдова Заявка 9 0 1 8 4 - 26 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
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Прогнозы 147
Дания 100% (147)
X 0% (0)
Фарерские острова 0% (0)
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Прогнозы на матч Дания 3:1 Фарерские острова

Исход игры
Дания
100% (147)
Ничья
0% (0)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80.99% (115)
Меньше
19.01% (27)
Обе команды забьют
Да
7.75% (11)
Нет
92.25% (131)
Популярный счёт
3:0 Дания
30.6% (45)
4:0 Дания
28.6% (42)
2:0 Дания
16.3% (24)
5:0 Дания
7.5% (11)
6:0 Дания
2% (3)
2:1 Дания
2% (3)
1:0 Дания
2% (3)
3:1 Дания
2% (3)
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