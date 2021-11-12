Второй тайм

96' Дания заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Меле Йоаким из команды Дания . Классный гол!

93' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ольсен Клеминт снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

89' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок команды Дания совершает фол

89' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

88' Почти гол! Ольсен Клеминт пробил головой по воротам, но Каспер Шмейхель спас!

88' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Давидсен Вильормур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Меле Йоаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Меле Йоаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 35531 болельщиков

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Аскхам Хердур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Делани Томас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

79' Гестсон Тейтур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Андреасен Якуп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Норгор Кристиан получил желтую карточку от судьи

77' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хорошую попытку сделал Корнелиус Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ох, нехорошо это выглядит. Йоэнсен Рене получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Йенсен Трондур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Отличные скиллы показывает Ларсен Якоб-Бруун , обводя своих соперников

71' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гестсон Тейтур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Кьяер Симон из команды Дания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О О Л - Ларсен Якоб-Бруун из команды Дания легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

62' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Йоэнсен Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Ванхамар Гуннар получил желтую карточку от судьи

56' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гестсон Тейтур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Меле Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Кристенсен Андреас пробует нанести удар издали, но Тейтур Гестссон держит все под контролем

53' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Эдмундссон Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Эдмундссон Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Гестсон Тейтур взял и забрал мяч на выходе

51' Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи

49' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

49' Фарерские острова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Линнстрем Йеспер из команды Дания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Норгор Кристиан из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота