Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
История личных встреч
Англия
Албания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|0.63
|Лингард Джесси
|2
|0.25
|Стерлинг Рахим
|2
|0.25
|Сака Букайо
|2
|0.25
|Магуайр Гарри
|2
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.25
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.25
|Маунт Мэйсон
|1
|0.13
|Стоунс Джон
|1
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.13
|Чилуэлл Бен
|1
|0.13
|Уоткинс Олли
|1
|0.13
|Абрахам Тэмми
|1
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.13
|Шоу Люк
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Джонстон Сэм
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|3
|0.38
|Узуни Мюрто
|2
|0.25
|Манай Рей
|2
|0.25
|Леняни Эрмир
|1
|0.13
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.13
|Чикалеши Сокол
|1
|0.13
|Ляци Казим
|1
|0.13
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|5
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0
Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0
Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 3
|20
|2.
|Польша
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|25 - 8
|17
|3.
|Албания
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Андорра
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 32
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
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Прогнозы на матч Англия - Албания
Исход игры
Англия
98.3% (59)
Ничья
1.7% (1)
Албания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (38)
Меньше
36.67% (22)
Обе команды забьют
Да
25% (15)
Нет
75% (45)
Популярный счёт
3:0 Англия
30% (18)
2:0 Англия
30% (18)
2:1 Англия
10% (6)
4:0 Англия
8.3% (5)
3:1 Англия
8.3% (5)
1:0 Англия
5% (3)
4:1 Англия
3.3% (2)
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