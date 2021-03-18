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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Англия
FIFA #5
 
Позже

Стадион:
Албания
FIFA #63

История личных встреч

Англия
Албания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.63
Лингард Джесси 2 0.25
Стерлинг Рахим 2 0.25
Сака Букайо 2 0.25
Магуайр Гарри 2 0.25
Уорд-Праус Джеймс 2 0.25
Калверт-Льюин Доминик 2 0.25
Маунт Мэйсон 1 0.13
Стоунс Джон 1 0.13
Грилиш Джек 1 0.13
Чилуэлл Бен 1 0.13
Уоткинс Олли 1 0.13
Абрахам Тэмми 1 0.13
Райс Деклан 1 0.13
Шоу Люк 0 0
Фоден Фил 0 0
Санчо Джедон 0 0
Уокер Кайл 0 0
Джонстон Сэм 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.38
Узуни Мюрто 2 0.25
Манай Рей 2 0.25
Леняни Эрмир 1 0.13
Хюсай Эльсейд 1 0.13
Чикалеши Сокол 1 0.13
Ляци Казим 1 0.13
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Коди Конор 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Стоунс Джон 1 0
Шоу Люк 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0
Санчо Джедон 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Траши Лоренц 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Броя Армандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0
Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0 Англия - Ирландия 3:0
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0
Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 8 6 2 0 24 - 3 20
2. Польша Заявка 8 5 2 1 25 - 8 17
3. Албания Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
4. Венгрия Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
5. Андорра Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
6. Сан-Марино Заявка 8 0 0 8 1 - 32 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
4. Венгрия Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Польша Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Англия 98.3% (59)
    X 1.7% (1)
    Албания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Албания
    1.15
    9.90
    35.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Англия - Албания онлайн


    Прогнозы на матч Англия - Албания

    Исход игры
    Англия
    98.3% (59)
    Ничья
    1.7% (1)
    Албания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (38)
    Меньше
    36.67% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (15)
    Нет
    75% (45)
    Популярный счёт
    3:0 Англия
    30% (18)
    2:0 Англия
    30% (18)
    2:1 Англия
    10% (6)
    4:0 Англия
    8.3% (5)
    3:1 Англия
    8.3% (5)
    1:0 Англия
    5% (3)
    4:1 Англия
    3.3% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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