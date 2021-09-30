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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Босния и Герцеговина
FIFA #56
 
Позже

Стадион:
Финляндия
FIFA #60

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:2
Е2
4:1
Е2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьянич Миралем 2 (1) 0.33
Превляк Смаил 2 0.33
Стеванович Мирослав 1 0.17
Джеко Эдин 1 0.17
Менало Лука 1 0.17
Ахмедходжич Анел 1 0.17
Демирович Эрмедин 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (1) 1
Похьянпало Йоэль 1 0.17
Кауко Йони 0 0
Уронен Йере 0 0
Лод Робин 0 0
Ниссилья Урхо 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Джеко Эдин 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Камара Глен 2 0
Араюури Паулус 1 0
Пукки Теэму 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Алхо Николай 1 0
Иванов Роберт 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0
Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0
Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 7 1 6 0 9 - 8 9
3. Финляндия Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
4. Босния и Герцеговина Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
5. Казахстан Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Украина Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
3. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Финляндия Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Босния и Герцеговина 50.9% (27)
    X 35.8% (19)
    Финляндия 13.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Финляндия
    2.15
    3.55
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Финляндия онлайн


    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Финляндия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    50.9% (27)
    Ничья
    35.8% (19)
    Финляндия
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    35.8% (19)
    1:1 Ничья
    35.8% (19)
    1:0 Босния и Герцеговина
    11.3% (6)
    1:2 Финляндия
    5.7% (3)
    0:1 Финляндия
    5.7% (3)
    2:0 Босния и Герцеговина
    3.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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