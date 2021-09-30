Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Билино Поле
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Финляндия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.33
|Превляк Смаил
|2
|0.33
|Стеванович Мирослав
|1
|0.17
|Джеко Эдин
|1
|0.17
|Менало Лука
|1
|0.17
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.17
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (1)
|1
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.17
|Кауко Йони
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Ниссилья Урхо
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0
Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0
Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|3.
|Финляндия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Финляндия
Исход игры
Босния и Герцеговина
50.9% (27)
Ничья
35.8% (19)
Финляндия
13.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
77.36% (41)
Нет
22.64% (12)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
35.8% (19)
1:1 Ничья
35.8% (19)
1:0 Босния и Герцеговина
11.3% (6)
1:2 Финляндия
5.7% (3)
0:1 Финляндия
5.7% (3)
2:0 Босния и Герцеговина
3.8% (2)
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