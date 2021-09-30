Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Олимпийский стадион (Стамбул)
История личных встреч
Турция
Гибралтар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|5 (3)
|0.63
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.38
|Юндер Дженгиз
|2
|0.25
|Туфан Озан
|2
|0.25
|Караман Кенан
|2
|0.25
|Язиджи Юсуф
|1
|0.13
|Дервисоглу Халил
|1
|0.13
|Дурсун Сердар
|1
|0.13
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.13
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.13
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стич Рис
|2 (1)
|0.25
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.13
|Торилья Грэм
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муэли Айман
|2
|0
|Голдвин Кайл
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Стич Рис
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Понс Алан
|1
|0
|Босио Джэймс
|1
|0
|Барнетт Эрин
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Ронан Киан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Забито
10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Забито
20
3
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
33%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
33%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
4
29%
7
21%
31-45
2
14%
7
21%
46-60
1
7%
6
18%
61-75
5
36%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3
Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3
Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Турция
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 15
|15
|4.
|Черногория
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 34
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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Прогнозы на матч Турция - Гибралтар
Исход игры
Турция
100% (53)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
83.02% (44)
Меньше
16.98% (9)
Обе команды забьют
Да
11.32% (6)
Нет
88.68% (47)
Популярный счёт
3:0 Турция
34% (18)
4:0 Турция
20.8% (11)
5:0 Турция
17% (9)
2:0 Турция
17% (9)
3:1 Турция
5.7% (3)
2:1 Турция
3.8% (2)
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