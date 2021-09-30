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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Турция
FIFA #39
 
Позже

Стадион:
Гибралтар
FIFA #198

История личных встреч

Турция
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 5 (3) 0.63
Чалханоглу Хакан 3 0.38
Юндер Дженгиз 2 0.25
Туфан Озан 2 0.25
Караман Кенан 2 0.25
Язиджи Юсуф 1 0.13
Дервисоглу Халил 1 0.13
Дурсун Сердар 1 0.13
Сёюнджю Чаглар 1 0.13
Актюркоглу Мухаммед 1 0.13
Караджа Эфеджан 0 0
Мераш Умут 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стич Рис 2 (1) 0.25
Де Барр Тиджей 1 (1) 0.13
Торилья Грэм 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Кабак Озан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Туфан Озан 1 0
Караман Кенан 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Айхан Кан 1 0
Унал Энес 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Мераш Умут 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Оздемир Берат 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муэли Айман 2 0
Голдвин Кайл 2 0
Эннсли Лу 2 0
Де Барр Тиджей 2 0
Стич Рис 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Понс Алан 1 0
Босио Джэймс 1 0
Барнетт Эрин 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Ронан Киан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Забито

20
3
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
33%
16-30
2
10%
1
33%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
33%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
34
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 21
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
4
12%
16-30
4
29%
7
21%
31-45
2
14%
7
21%
46-60
1
7%
6
18%
61-75
5
36%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3
Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3
Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 8 6 1 1 29 - 6 19
2. Норвегия Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Турция Заявка 8 4 3 1 19 - 15 15
4. Черногория Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Латвия Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
6. Гибралтар Заявка 8 0 0 8 3 - 34 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Норвегия Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 3 - 18 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Турция 100% (53)
    X 0% (0)
    Гибралтар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Гибралтар
    1.03
    26.00
    51.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Турция - Гибралтар онлайн


    Прогнозы на матч Турция - Гибралтар

    Исход игры
    Турция
    100% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Гибралтар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.02% (44)
    Меньше
    16.98% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    11.32% (6)
    Нет
    88.68% (47)
    Популярный счёт
    3:0 Турция
    34% (18)
    4:0 Турция
    20.8% (11)
    5:0 Турция
    17% (9)
    2:0 Турция
    17% (9)
    3:1 Турция
    5.7% (3)
    2:1 Турция
    3.8% (2)
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