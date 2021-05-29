  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Норвегия
FIFA #37
 
Позже

Стадион:
Латвия
FIFA #136

История личных встреч

Норвегия
Латвия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (1) 0.63
Эльюнусси Мохамед 3 0.38
Сорлот Александр 3 0.38
Торстведт Кристиан 3 0.38
Свенссон Юнас 1 0.13
Страндберг Стефан 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Джонсон Деннис 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 2 (1) 0.25
Савалниекс Робертс 1 0.13
Цыганик Андрей 1 0.13
Икаунекс Давис 1 0.13
Икауниекс Янис 1 0.13
Робертс Улдрикис 1 0.13
Камеш Владимир 0 0
Ошс Марцис 0 0
Юрковскис Райвис 0 0
Эмсис Эдуард 0 0
Кроллис Раймондс 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 1 1
Сорлот Александр 2 0
Торсби Мортен 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Нюланд Эрьян 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камеш Владимир 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Карклиньш Кришс 2 0
Черномордийс Антонийс 2 0
Фёдоров Владислав 2 0
Тарасов Игорь 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

15
7
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2
Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1
Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2
Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 8 6 1 1 29 - 6 19
2. Норвегия Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Турция Заявка 8 4 3 1 19 - 15 15
4. Черногория Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Латвия Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
6. Гибралтар Заявка 8 0 0 8 3 - 34 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Норвегия Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Норвегия 100% (54)
    X 0% (0)
    Латвия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Латвия
    1.16
    8.70
    22.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Латвия онлайн


    Прогнозы на матч Норвегия - Латвия

    Исход игры
    Норвегия
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.48% (17)
    Меньше
    68.52% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    14.81% (8)
    Нет
    85.19% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Норвегия
    61.1% (33)
    3:0 Норвегия
    14.8% (8)
    2:1 Норвегия
    7.4% (4)
    1:0 Норвегия
    7.4% (4)
    3:1 Норвегия
    5.6% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     