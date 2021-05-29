Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
История личных встреч
Норвегия
Латвия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.63
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.38
|Сорлот Александр
|3
|0.38
|Торстведт Кристиан
|3
|0.38
|Свенссон Юнас
|1
|0.13
|Страндберг Стефан
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Джонсон Деннис
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|2 (1)
|0.25
|Савалниекс Робертс
|1
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.13
|Икаунекс Давис
|1
|0.13
|Икауниекс Янис
|1
|0.13
|Робертс Улдрикис
|1
|0.13
|Камеш Владимир
|0
|0
|Ошс Марцис
|0
|0
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Кроллис Раймондс
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|Сорлот Александр
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камеш Владимир
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|Фёдоров Владислав
|2
|0
|Тарасов Игорь
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Озолс Роберт
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
15
7
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Пропущено
6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2
Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1
Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2
Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Турция
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 15
|15
|4.
|Черногория
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 34
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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Прогнозы на матч Норвегия - Латвия
Исход игры
Норвегия
100% (54)
Ничья
0% (0)
Латвия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.48% (17)
Меньше
68.52% (37)
Обе команды забьют
Да
14.81% (8)
Нет
85.19% (46)
Популярный счёт
2:0 Норвегия
61.1% (33)
3:0 Норвегия
14.8% (8)
2:1 Норвегия
7.4% (4)
1:0 Норвегия
7.4% (4)
3:1 Норвегия
5.6% (3)
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