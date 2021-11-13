Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Томас СорбаПолузащитник
-
18 Харрис МаркПолузащитник
-
19 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Седько ПавелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
История личных встреч
Уэльс
Беларусь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.5
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.33
|Ремзи Аарон
|1
|0.17
|Уилсон Гарри
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Уильямс Неко
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|3 (2)
|0.43
|Савицкий Павел
|1
|0.14
|Кендыш Юрий
|1
|0.14
|Седько Павел
|1
|0.14
|Стасевич Игорь
|0
|0
|Кисляк Сергей
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|1
|Мур Киффер
|2
|0
|Гантер Кристофер
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Robert Page
|1
|0
|Аллен Джо
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Томас Сорба
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|2
|0
|Эбонг Макс
|2
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Юденков Руслан
|1
|0
|Черник Сергей
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Золотов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
|Georgi Kondratyev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
6
19
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3
Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3
Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 19
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
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Прогнозы на матч Уэльс - Беларусь
Исход игры
Уэльс
95.3% (143)
Ничья
3.3% (5)
Беларусь
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (54)
Меньше
59.7% (80)
Обе команды забьют
Да
31.34% (42)
Нет
68.66% (92)
Популярный счёт
2:0 Уэльс
38% (57)
2:1 Уэльс
16.7% (25)
1:0 Уэльс
14% (21)
3:1 Уэльс
10% (15)
3:0 Уэльс
7.3% (11)
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