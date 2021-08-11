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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Уэльс
FIFA #19
 
Позже

Стадион:
Беларусь
FIFA #95

История личных встреч

Уэльс
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.5
Джеймс Дэниэл 2 0.33
Ремзи Аарон 1 0.17
Уилсон Гарри 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Уильямс Неко 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 3 (2) 0.43
Савицкий Павел 1 0.14
Кендыш Юрий 1 0.14
Седько Павел 1 0.14
Стасевич Игорь 0 0
Кисляк Сергей 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Мур Киффер 2 0
Гантер Кристофер 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Robert Page 1 0
Аллен Джо 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Ампаду Этан 1 0
Томас Сорба 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 2 0
Эбонг Макс 2 0
Сигневич Николай 1 0
Лаптев Денис 1 0
Юденков Руслан 1 0
Черник Сергей 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Бегунов Роман 1 0
Золотов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Подстрелов Дмитрий 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Georgi Kondratyev 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
19
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3
Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3
Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
5. Беларусь Заявка 7 1 0 6 6 - 19 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Уэльс 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Беларусь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Беларусь
    1.24
    6.64
    16.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэльс - Беларусь онлайн


    Прогнозы на матч Уэльс - Беларусь

    Исход игры
    Уэльс
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Беларусь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (16)
    Меньше
    69.23% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (13)
    Нет
    75% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Уэльс
    56.6% (30)
    2:1 Уэльс
    15.1% (8)
    1:0 Уэльс
    11.3% (6)
    3:1 Уэльс
    9.4% (5)
    3:0 Уэльс
    5.7% (3)
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