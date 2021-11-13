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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Бельгия
FIFA #1
 
Позже

Стадион:
Эстония
FIFA #105
1
Куртуа
Тибо
21
Кастань
Тимоти
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
15
Мёнье
Тома
6
Витсель
Аксель
8
Ванакен
Ханс
11
Карраско
Янник
7
Де
Брёйне
Кевин
20
Бентеке
Кристиан
10
Азар
Эден
22
Игонен
Матвей
4
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Тенисте
Тайо
20
Поом
Маркус
5
Крейда
Владислав
14
Васильев
Константин
11
Оямаа
Хенрик
10
Зенёв
Сергей
8
Аниер
Хенри
Бельгия
3-4-3
Эстония
3-5-2

История личных встреч

Бельгия
Эстония

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:5
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
8:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.83
Ванакен Ханс 3 0.5
Прат Деннис 2 0.33
Троссар Леандро 2 0.33
Докю Жереми 1 0.17
Азар Эден 1 0.17
Де Брёйне Кевин 1 0.17
Бачуайи Миши 1 0.17
Азар Торган 1 0.17
Салемакерс Алексис 1 0.17
Витсель Аксель 1 0.17
Бентеке Кристиан 1 0.17
Фокет Томас 1 0.17
Мёнье Тома 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Янузай Аднан 0 0
Карраско Янник 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.5
Сорга Эрик 2 0.33
Зенёв Сергей 1 0.17
Саппинен Рауно 1 0.17
Кяйт Маттиас 1 0.17
Лиландер Михаэл 0 0
Тенисте Тайо 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 2 0
Лукаку Ромелу 2 0
Витсель Аксель 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Азар Торган 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Аниер Хенри 2 0
Кууск Мяртен 2 0
Крейда Владислав 2 0
Пури Сандер 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Пикк Артур 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Паскочи Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
50%
31-45
1
7%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
10%
2
25%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
38%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0
Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1
Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
5. Беларусь Заявка 7 1 0 6 6 - 19 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Бельгия 99.3% (140)
    X 0.7% (1)
    Эстония 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Эстония
    1.03
    24.00
    70.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бельгия - Эстония онлайн


    Прогнозы на матч Бельгия - Эстония

    Исход игры
    Бельгия
    99.3% (140)
    Ничья
    0.7% (1)
    Эстония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (114)
    Меньше
    14.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    10.53% (14)
    Нет
    89.47% (119)
    Популярный счёт
    3:0 Бельгия
    32.6% (46)
    4:0 Бельгия
    24.1% (34)
    2:0 Бельгия
    12.1% (17)
    5:0 Бельгия
    8.5% (12)
    4:1 Бельгия
    7.1% (10)
    6:0 Бельгия
    2.8% (4)
    3:1 Бельгия
    2.1% (3)
    7:0 Бельгия
    2.1% (3)
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