Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: им. короля Бодуэна
15
Мёнье
Тома
10
Азар
Эден
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Тенисте
Тайо
20
Поом
Маркус
11
Оямаа
Хенрик
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
17 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
-
23 Тенисте ТайоПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
История личных встреч
Бельгия
Эстония
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.83
|Ванакен Ханс
|3
|0.5
|Прат Деннис
|2
|0.33
|Троссар Леандро
|2
|0.33
|Докю Жереми
|1
|0.17
|Азар Эден
|1
|0.17
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|Бачуайи Миши
|1
|0.17
|Азар Торган
|1
|0.17
|Салемакерс Алексис
|1
|0.17
|Витсель Аксель
|1
|0.17
|Бентеке Кристиан
|1
|0.17
|Фокет Томас
|1
|0.17
|Мёнье Тома
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.5
|Сорга Эрик
|2
|0.33
|Зенёв Сергей
|1
|0.17
|Саппинен Рауно
|1
|0.17
|Кяйт Маттиас
|1
|0.17
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|Тенисте Тайо
|0
|0
|Васильев Константин
|0
|0
|Пури Сандер
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйгус Карл
|1
|1
|Аниер Хенри
|2
|0
|Кууск Мяртен
|2
|0
|Крейда Владислав
|2
|0
|Пури Сандер
|1
|0
|Аллику Рауно
|1
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
50%
31-45
1
7%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
10%
2
25%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
38%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0
Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1
Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 19
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
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Прогнозы на матч Бельгия - Эстония
Исход игры
Бельгия
99.3% (140)
Ничья
0.7% (1)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (114)
Меньше
14.29% (19)
Обе команды забьют
Да
10.53% (14)
Нет
89.47% (119)
Популярный счёт
3:0 Бельгия
32.6% (46)
4:0 Бельгия
24.1% (34)
2:0 Бельгия
12.1% (17)
5:0 Бельгия
8.5% (12)
4:1 Бельгия
7.1% (10)
6:0 Бельгия
2.8% (4)
3:1 Бельгия
2.1% (3)
7:0 Бельгия
2.1% (3)
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