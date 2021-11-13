Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Парк де Пренс
14
Рабио
Адриен
13
Канте
Н'Голо
22
Тео
Эрнандес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Касым АлибекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Франция
Казахстан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|5
|0.83
|Марсьяль Антони
|1
|0.17
|Дембеле Усман
|1
|0.17
|Бензема Карим
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валиуллин Руслан
|2
|0.29
|Мужиков Серикжан
|1
|0.14
|Куат Исламбек
|1
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.14
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Нургалиев Азат
|0
|0
|Логвиненко Юрий
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|0
|1
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покатилов Стас
|2
|0
|Вороговский Ян
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Васильев Владислав Олегович
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Логвиненко Юрий
|1
|0
|Шомко Дмитрий
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1
Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1
Казахстан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0
Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Финляндия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|3.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Франция - Казахстан
Исход игры
Франция
94.3% (150)
Ничья
2.5% (4)
Казахстан
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
82.96% (112)
Меньше
17.04% (23)
Обе команды забьют
Да
13.33% (18)
Нет
86.67% (117)
Популярный счёт
3:0 Франция
44.7% (71)
2:0 Франция
12.6% (20)
4:0 Франция
11.9% (19)
3:1 Франция
5% (8)
4:1 Франция
3.1% (5)
6:0 Франция
1.9% (3)
5:0 Франция
1.3% (2)
1:0 Франция
1.3% (2)
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