  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Франция
FIFA #3
 
Позже

Стадион:
Казахстан
FIFA #125
1
Льорис
Уго
3
Кунде
Жюль
4
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
11
Коман
Кингсли
14
Рабио
Адриен
13
Канте
Н'Голо
22
Тео
Эрнандес
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
19
Бензема
Карим
1
Покатилов
Стас
23
Быстров
Марат
4
Ерланов
Темирлан
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
6
Тайкенов
Максат
18
Тапалов
Еркин
5
Куат
Исламбек
10
Жарынбетов
Самат
17
Аимбетов
Абат
7
Омиртаев
Оралхан
Франция
3-4-1-2
Казахстан
5-3-2

История личных встреч

Франция
Казахстан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.83
Марсьяль Антони 1 0.17
Дембеле Усман 1 0.17
Бензема Карим 0 0
Рабио Адриен 0 0
Дюбуа Лео 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валиуллин Руслан 2 0.29
Мужиков Серикжан 1 0.14
Куат Исламбек 1 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.14
Тагыберген Асхат 0 0
Нургалиев Азат 0 0
Логвиненко Юрий 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 0 1
Варан Рафаэль 1 0
Верету Жордан 1 0
Погба Поль 1 0
Лемар Тома 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дембеле Усман 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покатилов Стас 2 0
Вороговский Ян 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Васильев Владислав Олегович 2 0
Малый Сергей 1 0
Логвиненко Юрий 1 0
Шомко Дмитрий 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Марочкин Александр 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Абикен Айбол 1 0
Каримов Рамазан 1 0
Оразов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1
Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1
Казахстан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0
Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Финляндия Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
3. Украина Заявка 7 1 6 0 9 - 8 9
4. Босния и Герцеговина Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
5. Казахстан Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Украина Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
3. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Финляндия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Босния и Герцеговина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Франция - Казахстан, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Ниберг Гленн

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 159
Франция 94.3% (150)
X 2.5% (4)
Казахстан 3.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Казахстан
1.03
28.00
81.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Франция - Казахстан онлайн


Прогнозы на матч Франция - Казахстан

Исход игры
Франция
94.3% (150)
Ничья
2.5% (4)
Казахстан
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
82.96% (112)
Меньше
17.04% (23)
Обе команды забьют
Да
13.33% (18)
Нет
86.67% (117)
Популярный счёт
3:0 Франция
44.7% (71)
2:0 Франция
12.6% (20)
4:0 Франция
11.9% (19)
3:1 Франция
5% (8)
4:1 Франция
3.1% (5)
6:0 Франция
1.9% (3)
5:0 Франция
1.3% (2)
1:0 Франция
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 