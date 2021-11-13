Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Под Горицом
12
Шаркич
Матия
15
Савич
Стефан
17
Блинд
Дэйли
14
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
12 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Агович ЯсминВратарь
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
История личных встреч
Черногория
Голландия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.38
|Бечирай Фатос
|3 (1)
|0.38
|Марушич Адам
|2
|0.25
|Томашевич Зарко
|1
|0.13
|Симич Марко
|1
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.13
|Косович Небойша
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|9 (3)
|1.13
|Классен Дэви
|4
|0.5
|Де Йонг Люк
|3
|0.38
|Мален Дониэлл
|3
|0.38
|Бергёйс Стивен
|2
|0.25
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.25
|Гакпо Коди
|1
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.13
|Ван де Бек Донни
|1
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.13
|Тиль Гус
|1
|0.13
|Данджума Арно
|1
|0.13
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Савич Стефан
|2
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Бечирай Фатос
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
43%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Забито
11
29
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
8
28%
61-75
3
27%
7
24%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0
Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0
Голландия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0
Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 6
|19
|2.
|Турция
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|25 - 15
|18
|3.
|Норвегия
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|4.
|Черногория
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 40
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Турция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|16 - 8
|9
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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Прогнозы на матч Черногория - Голландия
Исход игры
Черногория
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Голландия
99.3% (137)
Тотал 2.5
Больше
66.17% (88)
Меньше
33.83% (45)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
Популярный счёт
1:2 Голландия
28.3% (39)
0:2 Голландия
27.5% (38)
1:3 Голландия
22.5% (31)
0:3 Голландия
6.5% (9)
0:1 Голландия
5.1% (7)
1:4 Голландия
3.6% (5)
2:3 Голландия
2.2% (3)
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