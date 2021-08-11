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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Черногория
FIFA #73
 
Позже

Стадион:
Голландия
FIFA #11

История личных встреч

Черногория
Голландия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.38
Бечирай Фатос 3 (1) 0.38
Марушич Адам 2 0.25
Томашевич Зарко 1 0.13
Симич Марко 1 0.13
Радунович Ристо 1 0.13
Косович Небойша 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Джюрджевич Урош 0 0
Йовович Владимир 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 9 (3) 1.13
Классен Дэви 4 0.5
Де Йонг Люк 3 0.38
Мален Дониэлл 3 0.38
Бергёйс Стивен 2 0.25
Вейналдум Джорджиньо 2 0.25
Гакпо Коди 1 0.13
Ван Дейк Виргил 1 0.13
Ван де Бек Донни 1 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.13
Тиль Гус 1 0.13
Данджума Арно 1 0.13
Вайндал Оуэн 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Ланг Ноа 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 0
Вешович Марко 1 1
Савич Стефан 2 0
Джюрджевич Урош 2 0
Бечирай Фатос 1 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Косович Небойша 1 0
Марушич Адам 1 0
Йовович Владимир 1 0
Лагатор Душан 1 0
Вулай Кристиян 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Классен Дэви 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
43%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Забито

11
29
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
9%
2
7%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
8
28%
61-75
3
27%
7
24%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0
Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0
Голландия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0
Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 8 6 1 1 29 - 6 19
2. Норвегия Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Турция Заявка 8 4 3 1 19 - 15 15
4. Черногория Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Латвия Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
6. Гибралтар Заявка 8 0 0 8 3 - 34 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Норвегия Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 3 - 18 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Черногория 0% (0)
    X 0% (0)
    Голландия 100% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Голландия
    13.62
    6.10
    1.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черногория - Голландия онлайн


    Прогнозы на матч Черногория - Голландия

    Исход игры
    Черногория
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Голландия
    100% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    28.8% (15)
    1:3 Голландия
    26.9% (14)
    0:2 Голландия
    21.2% (11)
    0:1 Голландия
    7.7% (4)
    2:3 Голландия
    5.8% (3)
    0:3 Голландия
    5.8% (3)
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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