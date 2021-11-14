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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словения
FIFA #64
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кипр
FIFA #103
0'
31' Желтая карточка
Куртич Ясмин
36' Желтая карточка
Андреу Стелиос
40' Желтая карточка
Артиматас Костакис
45'+2
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
6
Бийол
Яка
3
Балковец
Юре
2
Карничник
Зан
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
10
Зайц
Миха
21
Вербич
Беньямин
13
Целар
Жан
22
Михаил
Неофитос
14
Андреу
Стелиос
19
Лайфис
Константинос
3
Антониадес
Мариос
5
Деметриу
Мариос
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
11
Авраам
Андреас
21
Ционис
Маринос
10
Сотириу
Пиерос
15
Папулис
Фотис
Словения
4-2-3-1
Кипр
3-4-3

Ход матча

31'
Куртич Ясмин
 
31'
Ловрич Санди
Вербич Беньямин
 
36'
 
Андреу Стелиос
40'
 
Артиматас Костакис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Словения
Кипр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
2:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 4 0.4
Ловрич Санди 2 (1) 0.2
Шпорар Андраж 1 0.1
Зайц Миха 1 0.1
Мевля Миха 1 0.1
Стоянович Петар 1 0.1
Сеско Бенджамин 1 0.1
Балковец Юре 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 1 0.1
Питтас Яннис 1 0.1
Сотириу Пиерос 1 0.1
Кириаку Хараламбос 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 4 0
Блажич Миха 1 1
Иличич Йосип 2 0
Мевля Миха 2 0
Бийол Яка 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Стоянович Петар 1 0
Захович Лука 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Ловрич Санди 1 0
Рогель Жан 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотериу Костас 2 1
Авраам Андреас 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Папулис Фотис 1 0
Сотириу Пиерос 1 0
Иоанну Николас 1 0
Деметриу Мариос 1 0
Питтас Яннис 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Деметриу Деметрис 1 0
Андреу Стелиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
3
16%
31-45
1
9%
7
37%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
1
9%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0
Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0
Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Хорватия 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 4 21
3. Словакия 3:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
4. Словения 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
5. Кипр 0:0 Заявка 10 1 3 6 3 - 19 6
6. Мальта 0:3 Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Словения 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Словакия 3:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Кипр 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта 0:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Словакия 3:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
4. Словения 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
5. Мальта 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 12 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Словения 95.7% (134)
X 3.6% (5)
Кипр 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Кипр
1.48
5.15
9.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Словения 0:0 Кипр онлайн


Прогнозы на матч Словения 0:0 Кипр

Исход игры
Словения
95.7% (134)
Ничья
3.6% (5)
Кипр
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.23% (51)
Меньше
62.77% (86)
Обе команды забьют
Да
25.55% (35)
Нет
74.45% (102)
Популярный счёт
2:0 Словения
47.1% (66)
3:0 Словения
12.1% (17)
3:1 Словения
11.4% (16)
2:1 Словения
10% (14)
1:0 Словения
10% (14)
1:1 Ничья
3.6% (5)
4:0 Словения
2.1% (3)
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