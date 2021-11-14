Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
31' Желтая карточкаКуртич Ясмин
36' Желтая карточкаАндреу Стелиос
40' Желтая карточкаАртиматас Костакис
45' Желтая карточкаСтоянович Петар
1:0
48' ГолЗайц Миха
84' Желтая карточкаКастанос Григорис
2:0
84' ГолГнезда-Черин Адам
2:1
89' ГолКакулис Андроникос
1
Облак
Ян
14
Куртич
Ясмин
10
Зайц
Миха
13
Целар
Жан
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тиянич ДавидПолузащитник
-
15 Штулац ЛеоПолузащитник
-
23 Врховец БлажПолузащитник
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
Ход матча
31'
36'
45'
48'
1:0
84'
84'
2:0
89'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Словения
Кипр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|4
|0.4
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.2
|Зайц Миха
|2
|0.2
|Шпорар Андраж
|1
|0.1
|Мевля Миха
|1
|0.1
|Стоянович Петар
|1
|0.1
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.1
|Сеско Бенджамин
|1
|0.1
|Балковец Юре
|0
|0
|Целар Жан
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|1
|0.1
|Питтас Яннис
|1
|0.1
|Сотириу Пиерос
|1
|0.1
|Какулис Андроникос
|1
|0.1
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Блажич Миха
|1
|1
|Иличич Йосип
|2
|0
|Мевля Миха
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотериу Костас
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Авраам Андреас
|2
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Деметриу Мариос
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
3
14%
31-45
1
8%
8
38%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0
Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0
Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 6
|22
|3.
|Словения
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|4.
|Словакия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 10
|14
|5.
|Мальта
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 30
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 21
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Словения
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 20
|3
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Прогнозы на матч Словения 2:1 Кипр
Исход игры
Словения
95.7% (134)
Ничья
3.6% (5)
Кипр
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.23% (51)
Меньше
62.77% (86)
Обе команды забьют
Да
25.55% (35)
Нет
74.45% (102)
Популярный счёт
2:0 Словения
47.1% (66)
3:0 Словения
12.1% (17)
3:1 Словения
11.4% (16)
1:0 Словения
10% (14)
2:1 Словения
10% (14)
1:1 Ничья
3.6% (5)
4:0 Словения
2.1% (3)
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