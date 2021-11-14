Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
5' Желтая карточкаСатариано Александер
0:1
6' ГолРуснак Альберт
0:2
8' ГолДуда Ондрей
0:3
16' ГолРуснак Альберт
43' Желтая карточкаКамензули Райан
22
Мускат
Зак
2
Шоу
Курт
13
Борг
Жан
15
Аттард
Кейн
17
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
16
Ганцко
Давид
13
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
13 Борг ЖанЗащитник
-
15 Аттард КейнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Димеч ШонНападающий
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
13 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Громада ЯкубПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
Ход матча
6'
0:1
8'
0:2
16'
0:3
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
История личных встреч
Мальта
Словакия
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.2
|Мускат Зак
|2
|0.2
|Аттард Кейн
|2
|0.2
|Гамбин Люк
|1
|0.1
|Сатариано Александер
|1
|0.1
|Теума Тедди
|0
|0
|Камензули Райан
|0
|0
|Пизани Стивен
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкриньяр Милан
|2
|0.2
|Стрелец Давид
|2
|0.2
|Шранц Иван
|2
|0.2
|Руснак Альберт
|2
|0.2
|Дуда Ондрей
|2 (1)
|0.2
|Мак Роберт
|1
|0.1
|Гараслин Лукаш
|1
|0.1
|Косцельник Мартин
|1
|0.1
|Боженик Роберт
|1
|0.1
|Губочан Томаш
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|Суслов Томаш
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сатариано Александер
|3
|0
|Пепе Энрико
|2
|0
|Мбонг Джозеф
|2
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Корбалан Хуан
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|2
|0
|Пекарик Петер
|2
|0
|Шранц Иван
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
4
50%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
4
44%
16-30
5
20%
1
11%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
5
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0
Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 4
|21
|3.
|Словакия
|3:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|3 - 19
|6
|6.
|Мальта
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Словения
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|4.
|Словакия
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|0:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Прогнозы на матч Мальта 0:3 Словакия
Исход игры
Мальта
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Словакия
96.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
0:2 Словакия
34.3% (49)
1:2 Словакия
17.5% (25)
1:3 Словакия
16.8% (24)
0:3 Словакия
12.6% (18)
0:1 Словакия
7.7% (11)
1:4 Словакия
1.4% (2)
0:4 Словакия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!