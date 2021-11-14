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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
FIFA #173
0:3
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Словакия
FIFA #40
0'
5' Желтая карточка
Сатариано Александер
0:1
6' Гол
Руснак Альберт
0:2
8' Гол
Дуда Ондрей
0:3
16' Гол
Руснак Альберт
43' Желтая карточка
Камензули Райан
45'+2
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
2
Шоу
Курт
13
Борг
Жан
15
Аттард
Кейн
6
Гийомье
Мэтью
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
11
Мбонг
Пол
14
Сатариано
Александер
23
Дубравка
Мартин
15
Косцельник
Мартин
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
13
Суслов
Томаш
10
Руснак
Альберт
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
7
Гараслин
Лукаш
18
Стрелец
Давид
Мальта
3-4-2-1
Словакия
4-5-1

Ход матча

5'
Сатариано Александер
 
6'
0:1
Руснак Альберт
(Стрелец Давид)
8'
0:2
Дуда Ондрей
(Суслов Томаш)
16'
0:3
Руснак Альберт
43'
Камензули Райан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

История личных встреч

Мальта
Словакия

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:2
ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.2
Мускат Зак 2 0.2
Аттард Кейн 2 0.2
Гамбин Люк 1 0.1
Сатариано Александер 1 0.1
Теума Тедди 0 0
Камензули Райан 0 0
Пизани Стивен 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкриньяр Милан 2 0.2
Стрелец Давид 2 0.2
Шранц Иван 2 0.2
Руснак Альберт 2 0.2
Дуда Ондрей 2 (1) 0.2
Мак Роберт 1 0.1
Гараслин Лукаш 1 0.1
Косцельник Мартин 1 0.1
Боженик Роберт 1 0.1
Губочан Томаш 0 0
Гамшик Марек 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Грегуш Ян 0 0
Ганцко Давид 0 0
Алмаши Ладислав 0 0
Суслов Томаш 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сатариано Александер 3 0
Пепе Энрико 2 0
Мбонг Джозеф 2 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Теума Тедди 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 2 0
Пекарик Петер 2 0
Шранц Иван 2 0
Ганцко Давид 2 0
Дюриш Михал 1 0
Грошовски Патрик 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Громада Якуб 1 0
Родак Марек 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
4
50%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
4
44%
16-30
5
20%
1
11%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
3
12%
3
33%
61-75
5
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0
Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Хорватия 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 4 21
3. Словакия 3:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
4. Словения 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
5. Кипр 0:0 Заявка 10 1 3 6 3 - 19 6
6. Мальта 0:3 Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Словения 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Словакия 3:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Кипр 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта 0:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Словакия 3:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
4. Словения 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
5. Мальта 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 12 1
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Прогнозы 143
Мальта 1.4% (2)
X 2.1% (3)
Словакия 96.5% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Словакия
9.74
4.70
1.46
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальта 0:3 Словакия онлайн


Прогнозы на матч Мальта 0:3 Словакия

Исход игры
Мальта
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Словакия
96.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
0:2 Словакия
34.3% (49)
1:2 Словакия
17.5% (25)
1:3 Словакия
16.8% (24)
0:3 Словакия
12.6% (18)
0:1 Словакия
7.7% (11)
1:4 Словакия
1.4% (2)
0:4 Словакия
1.4% (2)
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