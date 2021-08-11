Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
История личных встреч
Хорватия
РОССИЯ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перишич Иван
|3
|0.33
|Пашалич Марио
|3
|0.33
|Модрич Лука
|3 (1)
|0.33
|Крамарич Андрей
|2
|0.22
|Ливайя Марко
|2
|0.22
|Майер Ловро
|2
|0.22
|Брекало Йосип
|1
|0.11
|Брозович Марсело
|1
|0.11
|Влашич Никола
|1
|0.11
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.11
|Гвардиол Йошко
|1
|0.11
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
РОССИЯ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.33
|Ерохин Александр
|3
|0.33
|Смолов Фёдор
|2
|0.22
|Фернандес Марио
|2
|0.22
|Заболотный Антон
|1
|0.11
|Сутормин Алексей
|1
|0.11
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.11
|Джикия Георгий
|1
|0.11
|Мостовой Андрей
|1
|0.11
|Дивеев Игорь
|1
|0.11
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.11
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.11
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Кузяев Далер
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Ионов Алексей
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
РОССИЯ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0
Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0
Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Хорватия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|3.
|Словения
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|4.
|Словакия
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Мальта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
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Прогнозы на матч Хорватия - РОССИЯ
Исход игры
Хорватия
35.7% (25)
Ничья
41.4% (29)
РОССИЯ
22.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.7% (18)
2:1 Хорватия
11.4% (8)
2:0 Хорватия
5.7% (4)
1:0 Хорватия
4.3% (3)
1:2 РОССИЯ
2.9% (2)
3:1 Хорватия
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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