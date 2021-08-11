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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Хорватия
FIFA #18
 
Позже

Стадион:
РОССИЯ
FIFA #33

История личных встреч

Хорватия
РОССИЯ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ЧМПФ2
2:2
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Иван 3 0.33
Пашалич Марио 3 0.33
Модрич Лука 3 (1) 0.33
Крамарич Андрей 2 0.22
Ливайя Марко 2 0.22
Майер Ловро 2 0.22
Брекало Йосип 1 0.11
Брозович Марсело 1 0.11
Влашич Никола 1 0.11
Чалета-Цар Дуе 1 0.11
Гвардиол Йошко 1 0.11
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0
РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.33
Ерохин Александр 3 0.33
Смолов Фёдор 2 0.22
Фернандес Марио 2 0.22
Заболотный Антон 1 0.11
Сутормин Алексей 1 0.11
Жемалетдинов Рифат 1 0.11
Джикия Георгий 1 0.11
Мостовой Андрей 1 0.11
Дивеев Игорь 1 0.11
Соболев Александр Сергеевич 1 0.11
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.11
Миранчук Алексей 0 0
Кузяев Далер 0 0
Фомин Даниил 0 0
Ионов Алексей 0 0
Головин Александр 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Ковачич Матео 2 0
Баришич Борна 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Станишич Йосип 1 0
РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0
Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0
Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Хорватия Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
3. Словения Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
4. Словакия Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
5. Мальта Заявка 9 1 2 6 9 - 24 5
6. Кипр Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Словакия Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Словения Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 4 1 0 3 5 - 14 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Словения Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
4. Словакия Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
5. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Хорватия 35.7% (25)
    X 41.4% (29)
    РОССИЯ 22.9% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    РОССИЯ
    1.66
    4.32
    6.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хорватия - РОССИЯ онлайн


    Прогнозы на матч Хорватия - РОССИЯ

    Исход игры
    Хорватия
    35.7% (25)
    Ничья
    41.4% (29)
    РОССИЯ
    22.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.7% (18)
    2:1 Хорватия
    11.4% (8)
    2:0 Хорватия
    5.7% (4)
    1:0 Хорватия
    4.3% (3)
    1:2 РОССИЯ
    2.9% (2)
    3:1 Хорватия
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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