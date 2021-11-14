А теперь прорыв по левому флангу. Трайковски входит в штрафную и бьет уходящим ударом. Мимо цели, но опасно!

1'

Очень важный матч сегодня для Северной Македонии, ведь победа с любым счетом выведет их в стыковые матчи, где они, потенциально, могут стать соперником сборной России.