Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Тодор Проески
История личных встреч
Северная Македония
Исландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|4 (2)
|0.44
|Трайковски Александар
|4
|0.44
|Элмас Эльиф
|2
|0.22
|Алиоски Эгзиян
|2 (1)
|0.22
|Велкоски Дарко
|2
|0.22
|Адеми Ариян
|1
|0.11
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.11
|Пандев Горан
|1
|0.11
|Николов Бобан
|1
|0.11
|Ристовски Милан
|1
|0.11
|Чурлинов Дарко
|1
|0.11
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Ристевски Кирче
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|2 (2)
|0.22
|Гудьонсен Андри
|2
|0.22
|Севарссон Биркир
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.11
|Палссон Виктор
|1
|0.11
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.11
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.11
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Пандев Горан
|2
|0
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Скуласон Ари
|2
|0
|Севарссон Биркир
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Арнасон Кари
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
71%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Забито
20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
7
35%
7
64%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0
Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1
Исландия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4
Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|32 - 3
|24
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 10
|15
|3.
|Румыния
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|Армения
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 16
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|2 - 32
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|21 - 3
|12
|2.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Северная Македония - Исландия
Исход игры
Северная Македония
45% (18)
Ничья
35% (14)
Исландия
20% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (12)
2:1 Северная Македония
25% (10)
1:0 Северная Македония
15% (6)
1:2 Исландия
15% (6)
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