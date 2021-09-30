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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Северная Македония
FIFA #74
 
Позже

Стадион:
Исландия
FIFA #62

История личных встреч

Северная Македония
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 4 (2) 0.44
Трайковски Александар 4 0.44
Элмас Эльиф 2 0.22
Алиоски Эгзиян 2 (1) 0.22
Велкоски Дарко 2 0.22
Адеми Ариян 1 0.11
Несторовски Илья 1 (1) 0.11
Пандев Горан 1 0.11
Николов Бобан 1 0.11
Ристовски Милан 1 0.11
Чурлинов Дарко 1 0.11
Ристовски Стефан 0 0
Ристевски Кирче 0 0
Асковски Стефан 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.22
Гудьонсен Андри 2 0.22
Севарссон Биркир 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.11
Палссон Виктор 1 0.11
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.11
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.11
Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.11
Траустасон Арнор 0 0
Магнуссон Хёрдур 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
Торстейнссон Йон 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костадинов Тихомир 3 0
Пандев Горан 2 0
Ристовски Стефан 2 0
Муслиу Визар 2 0
Ристовски Милан 2 0
Спировски Стефан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Радески Марьян 1 0
Николов Бобан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Скуласон Ари 2 0
Севарссон Биркир 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Арнасон Кари 1 0
Палссон Виктор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
71%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
7
35%
7
64%
76-90

Пропущено

10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0
Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1
Исландия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4
Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 9 8 0 1 32 - 3 24
2. Северная Македония Заявка 9 4 3 2 20 - 10 15
3. Румыния Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Армения Заявка 9 3 3 3 8 - 16 12
5. Исландия Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
6. Лихтенштейн Заявка 9 0 1 8 2 - 32 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 21 - 3 12
2. Румыния Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Армения Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 1 4 1 - 21 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Северная Македония 45% (18)
    X 35% (14)
    Исландия 20% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Исландия
    1.62
    4.30
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Македония - Исландия онлайн


    Прогнозы на матч Северная Македония - Исландия

    Исход игры
    Северная Македония
    45% (18)
    Ничья
    35% (14)
    Исландия
    20% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (12)
    2:1 Северная Македония
    25% (10)
    1:0 Северная Македония
    15% (6)
    1:2 Исландия
    15% (6)
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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