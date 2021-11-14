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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из матчей 10-го тура квалификации к ЧМ-2022 в Катаре сойдутся лицом к лицу футболисты сборных. Встреча состоится в Вадуце, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию встречи проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!