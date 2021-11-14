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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Лихтенштейн
FIFA #190
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Румыния
FIFA #41
0'
0:1
8' Гол
Ман Деннис
11'
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Сандро
5
Грюненфельдер
Рафаэль
17
Фроммельт
Ноах
3
Гёппель
Максимилиан
19
Спириг
Роман
14
Майер
Ливио
8
Зеле
Арон
18
Хаслер
Николас
10
Фрик
Ноах
7
Фрик
Яник
1
Ницэ
Флорин
4
Маня
Кристьян
17
Рус
Адриан
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
21
Моруцан
Олимпиу
6
Неделку
Драгош
23
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
9
Пушкаш
Георге
22
Иван
Андрей
Лихтенштейн
5-3-2
Румыния
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Ман Деннис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

История личных встреч

Лихтенштейн
Румыния

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.11
Фрик Ноах 1 0.11
Фроммельт Ноах 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Янис 2 0.22
Чикылдэу Александру 2 0.22
Станчу Николае 1 0.11
Митрицэ Александру 1 0.11
Тэнасе Флорин 1 0.11
Маня Кристьян 1 0.11
Тошка Алин 1 0.11
Ман Деннис 1 0.11
Михэйлэ Валентин 1 0.11
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фроммельт Ноах 3 0
Хофер Йенс 1 1
Марксер Мартин 1 1
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 2 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Ратиу Андрей 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Станчу Николае 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Попеску Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
60%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
2
67%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
80%
2
18%
76-90

Пропущено

29
8
13 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
3
10%
2
25%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 10 8 1 1 32 - 3 25
2. Северная Македония 1:0 Заявка 10 5 3 2 21 - 10 18
3. Румыния 1:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
4. Армения 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 16 13
5. Исландия 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 10 0 1 9 2 - 33 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 5 4 0 1 21 - 3 12
2. Румыния 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Северная Македония 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Армения 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 8 8
5. Исландия 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
2. Северная Македония 1:0 Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Румыния 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
4. Армения 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
5. Исландия 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 21 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 9'
    Быстрый мяч смогли оформить футболисты сборной Румынии. Не думаю, что эта команда теперь уйдет в оборону. Нас ждет активная игра в исполнении гостей на протяжении всего поединка.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАН! 0:1!
    Подача с левого фланга. Скидка на дальнюю штангу в исполнении игрока сборной Румынии, и замыкает атаку своей команды точным ударом Ман!
  • Угловой
    7'
    Заработали первый в матче угловой футболисты сборной Румынии. С левого фланга будут корнер выполнять гости. Посмотрим, что из этого получится.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Просто повезло хозяевам! Ошиблись они в обороне, и Станчу после выверенной передачи расстреливал рамку соперника, но направил мяч значительно выше цели!
  • 4'
    Под сильный прессинг попала сборная Лихтенштейна с первых минут встречи. Непросто хозяевам придется на протяжении всего поединка.
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТ! Подача с правого фланга, и на левой штанге, играя на опережении, Андрей Иван пробивает головой метра на два выше цели.
  • 2'
    Футболисты сборной Лихтенштейна предстали на поле в сине-красных цветах, тогда как игроки румынского коллектива вышли в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лихтенштейн 0:1 Румыния онлайн


Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Румыния

Исход игры
Лихтенштейн
0% (0)
Ничья
3.5% (5)
Румыния
96.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
22.46% (31)
Нет
77.54% (107)
Популярный счёт
0:2 Румыния
40.3% (58)
0:3 Румыния
18.8% (27)
1:2 Румыния
9.7% (14)
0:4 Румыния
7.6% (11)
1:3 Румыния
7.6% (11)
0:1 Румыния
4.2% (6)
0:5 Румыния
2.8% (4)
2:3 Румыния
1.4% (2)
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