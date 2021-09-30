Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Рейнпарк
История личных встреч
Лихтенштейн
Румыния
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Яник
|1
|0.11
|Фрик Ноах
|1
|0.11
|Фроммельт Ноах
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Янис
|2
|0.22
|Чикылдэу Александру
|2
|0.22
|Станчу Николае
|1
|0.11
|Митрицэ Александру
|1
|0.11
|Тэнасе Флорин
|1
|0.11
|Маня Кристьян
|1
|0.11
|Тошка Алин
|1
|0.11
|Ман Деннис
|1
|0.11
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.11
|Марин Рэзван
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Маркович Йован
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фроммельт Ноах
|3
|0
|Хофер Йенс
|1
|1
|Марксер Мартин
|1
|1
|Кауфман Даниэль
|2
|0
|Вольфингер Фабио
|2
|0
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|Марксер Александер
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|2
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Ратиу Андрей
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
60%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
2
67%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
80%
2
18%
76-90
Пропущено
29
8
13 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
3
10%
2
25%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|32 - 3
|24
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 10
|15
|3.
|Румыния
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|Армения
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 16
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|2 - 32
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|21 - 3
|12
|2.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Лихтенштейн - Румыния
Исход игры
Лихтенштейн
0% (0)
Ничья
2.5% (1)
Румыния
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
30.77% (12)
Нет
69.23% (27)
Популярный счёт
0:2 Румыния
50% (20)
1:2 Румыния
20% (8)
0:3 Румыния
12.5% (5)
1:3 Румыния
5% (2)
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