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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Лихтенштейн
FIFA #190
 
Позже

Стадион:
Румыния
FIFA #41

История личных встреч

Лихтенштейн
Румыния

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.11
Фрик Ноах 1 0.11
Фроммельт Ноах 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Янис 2 0.22
Чикылдэу Александру 2 0.22
Станчу Николае 1 0.11
Митрицэ Александру 1 0.11
Тэнасе Флорин 1 0.11
Маня Кристьян 1 0.11
Тошка Алин 1 0.11
Ман Деннис 1 0.11
Михэйлэ Валентин 1 0.11
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фроммельт Ноах 3 0
Хофер Йенс 1 1
Марксер Мартин 1 1
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 2 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Ратиу Андрей 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Станчу Николае 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Попеску Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
60%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
2
67%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
80%
2
18%
76-90

Пропущено

29
8
13 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
3
10%
2
25%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
34%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0
Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 9 8 0 1 32 - 3 24
2. Северная Македония Заявка 9 4 3 2 20 - 10 15
3. Румыния Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Армения Заявка 9 3 3 3 8 - 16 12
5. Исландия Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
6. Лихтенштейн Заявка 9 0 1 8 2 - 32 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 21 - 3 12
2. Румыния Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Армения Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 1 4 1 - 21 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Лихтенштейн 0% (0)
    X 2.5% (1)
    Румыния 97.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Румыния
    33.00
    8.90
    1.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лихтенштейн - Румыния онлайн


    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Румыния

    Исход игры
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (1)
    Румыния
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (12)
    Нет
    69.23% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Румыния
    50% (20)
    1:2 Румыния
    20% (8)
    0:3 Румыния
    12.5% (5)
    1:3 Румыния
    5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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