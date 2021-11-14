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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Армения
FIFA #89
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Германия
FIFA #12
0' 10'
12
Бучнев
Станислав
15
Тертерян
Давид
4
Восканян
Тарон
3
Ароян
Вараздат
2
Чалышир
Андре
7
Байрамян
Хорен
17
Удо
Соломон
8
Сперцян
Эдуард
21
Маргарян
Жирайр
18
Мхитарян
Генрих
22
Адамян
Саркис
22
Тер
Штеген
Марк-Андре
5
Керер
Тило
4
Гинтер
Маттиас
15
Та
Джонатан
20
Раум
Давид
17
Нойхаус
Флориан
21
Гюндоган
Илкай
18
Хофманн
Йонас
13
Мюллер
Томас
19
Сане
Лерой
7
Хаверц
Кай
Армения
4-4-1-1
Германия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

История личных встреч

Армения
Германия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
6:0
ТМС
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.2
Байрамян Хорен 1 0.1
Ароян Вараздат 1 0.1
Оганесян Камо 1 0.1
Сперцян Эдуард 1 0.1
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.1
Григорян Артак 0 0
Селараян Лукас 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 0.5
Гнабри Серж 5 0.5
Сане Лерой 4 0.4
Мюллер Томас 3 0.3
Гюндоган Илкай 3 (2) 0.3
Ройс Марко 2 0.2
Хаверц Кай 2 0.2
Горецка Леон 1 0.1
Адейеми Карим 1 0.1
Мусиала Джамал 1 0.1
Хофманн Йонас 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Баку Ридле 1 0.1
Вирц Флориан 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Восканян Тарон 2 0
Адамян Саркис 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 2 0
Хаверц Кай 2 0
Джан Эмре 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
19
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
100%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

7
30
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
29%
3
10%
31-45
2
29%
6
20%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
8
27%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0
Германия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 10 8 1 1 32 - 3 25
2. Северная Македония 1:0 Заявка 10 5 3 2 21 - 10 18
3. Румыния 1:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
4. Армения 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 16 13
5. Исландия 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 10 0 1 9 2 - 33 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 5 4 0 1 21 - 3 12
2. Румыния 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Северная Македония 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Армения 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 8 8
5. Исландия 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
2. Северная Македония 1:0 Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Румыния 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
4. Армения 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
5. Исландия 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 21 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 10'
    Очень много внимания Германия уделяет подачам, которые никакой остроты в себе не несут. Армения пока безупречна в борьбе на втором этаже. 
  • 8'
    Маттиас Гинтер подключается к атаке и выполняет подачу, на которую никто из партнёров не откликается. 
  • Штанга
    7'
    Контратаку левым флангом проводит Германия. Сане добирается до штрафной площади и отдаёт на Хаверца, который стреляет по воротам и задевает штангу. 
  • 5'
    Несколько верховых передач исполнили немцы в чужую штрафную площадку на Хаверца, который не сумел выиграть воздух. 
  • 4'
    Лерой Сане на левом фланге играет в пас с Раумом, а потом лишается мяча, попадая под прессинг двоих оппонентов. 
  • 3'
    С первых минут Германия обозначает свои намерения, практически не позволяя сопернику даже коснуться игрового снаряда. 
  • Опасный момент
    2'
    Активно начинают гости и уже наносят первый удар, с которым справляется Станислав Бучнев - Томас Мюллер пробивал головой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Франсуа Летексье даёт свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Армения 0:0 Германия онлайн


Прогнозы на матч Армения 0:0 Германия

Исход игры
Армения
3.1% (5)
Ничья
4.3% (7)
Германия
92.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
81.02% (111)
Меньше
18.98% (26)
Обе команды забьют
Да
32.12% (44)
Нет
67.88% (93)
Популярный счёт
0:3 Германия
23.6% (38)
0:2 Германия
14.3% (23)
1:3 Германия
14.3% (23)
0:4 Германия
10.6% (17)
0:5 Германия
6.8% (11)
1:4 Германия
5.6% (9)
1:2 Германия
3.1% (5)
0:6 Германия
1.9% (3)
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