Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Республиканский стадион
17
Удо
Соломон
15
Та
Джонатан
20
Раум
Давид
13
Мюллер
Томас
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Та ДжонатанЗащитник
-
20 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Трапп КевинВратарь
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт ЮлианПолузащитник
-
16 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
История личных встреч
Армения
Германия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.2
|Байрамян Хорен
|1
|0.1
|Ароян Вараздат
|1
|0.1
|Оганесян Камо
|1
|0.1
|Сперцян Эдуард
|1
|0.1
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.1
|Григорян Артак
|0
|0
|Селараян Лукас
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|0.5
|Гнабри Серж
|5
|0.5
|Сане Лерой
|4
|0.4
|Мюллер Томас
|3
|0.3
|Гюндоган Илкай
|3 (2)
|0.3
|Ройс Марко
|2
|0.2
|Хаверц Кай
|2
|0.2
|Горецка Леон
|1
|0.1
|Адейеми Карим
|1
|0.1
|Мусиала Джамал
|1
|0.1
|Хофманн Йонас
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Баку Ридле
|1
|0.1
|Вирц Флориан
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Восканян Тарон
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Оганесян Камо
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
19
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
100%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
7
30
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
29%
3
10%
31-45
2
29%
6
20%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
8
27%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0
Германия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|32 - 3
|25
|2.
|Северная Македония
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 10
|18
|3.
|Румыния
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|4.
|Армения
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 16
|13
|5.
|Исландия
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|6.
|Лихтенштейн
|0:1 Заявка
|10
|0
|1
|9
|2 - 33
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|21 - 3
|12
|2.
|Румыния
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Северная Македония
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Армения
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|5.
|Исландия
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Прогнозы на матч Армения 0:0 Германия
Исход игры
Армения
3.1% (5)
Ничья
4.3% (7)
Германия
92.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
81.02% (111)
Меньше
18.98% (26)
Обе команды забьют
Да
32.12% (44)
Нет
67.88% (93)
Популярный счёт
0:3 Германия
23.6% (38)
0:2 Германия
14.3% (23)
1:3 Германия
14.3% (23)
0:4 Германия
10.6% (17)
0:5 Германия
6.8% (11)
1:4 Германия
5.6% (9)
1:2 Германия
3.1% (5)
0:6 Германия
1.9% (3)
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