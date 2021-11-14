Первый тайм

10' Очень много внимания Германия уделяет подачам, которые никакой остроты в себе не несут. Армения пока безупречна в борьбе на втором этаже.

8' Маттиас Гинтер подключается к атаке и выполняет подачу, на которую никто из партнёров не откликается.

7' Контратаку левым флангом проводит Германия. Сане добирается до штрафной площади и отдаёт на Хаверца, который стреляет по воротам и задевает штангу.

5' Несколько верховых передач исполнили немцы в чужую штрафную площадку на Хаверца, который не сумел выиграть воздух.

4' Лерой Сане на левом фланге играет в пас с Раумом, а потом лишается мяча, попадая под прессинг двоих оппонентов.

3' С первых минут Германия обозначает свои намерения, практически не позволяя сопернику даже коснуться игрового снаряда.

2' Активно начинают гости и уже наносят первый удар, с которым справляется Станислав Бучнев - Томас Мюллер пробивал головой.