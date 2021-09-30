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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Армения
FIFA #89
 
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Стадион:
Германия
FIFA #12

История личных встреч

Армения
Германия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
6:0
ТМС
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.22
Байрамян Хорен 1 0.11
Ароян Вараздат 1 0.11
Оганесян Камо 1 0.11
Сперцян Эдуард 1 0.11
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.11
Григорян Артак 0 0
Селараян Лукас 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 0.56
Гнабри Серж 5 0.56
Сане Лерой 4 0.44
Мюллер Томас 3 0.33
Гюндоган Илкай 3 (2) 0.33
Ройс Марко 2 0.22
Хаверц Кай 2 0.22
Горецка Леон 1 0.11
Адейеми Карим 1 0.11
Мусиала Джамал 1 0.11
Хофманн Йонас 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Баку Ридле 1 0.11
Вирц Флориан 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Восканян Тарон 2 0
Адамян Саркис 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 2 0
Хаверц Кай 2 0
Джан Эмре 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
19
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
100%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

7
30
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
29%
3
10%
31-45
2
29%
6
20%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
8
27%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0
Германия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 9 8 0 1 32 - 3 24
2. Северная Македония Заявка 9 4 3 2 20 - 10 15
3. Румыния Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
4. Армения Заявка 9 3 3 3 8 - 16 12
5. Исландия Заявка 9 2 3 4 11 - 15 9
6. Лихтенштейн Заявка 9 0 1 8 2 - 32 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 21 - 3 12
2. Румыния Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Армения Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 1 4 1 - 21 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Армения 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    Германия 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Германия
    21.98
    9.99
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Армения - Германия онлайн


    Прогнозы на матч Армения - Германия

    Исход игры
    Армения
    2.4% (1)
    Ничья
    2.4% (1)
    Германия
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (13)
    Нет
    65.79% (25)
    Популярный счёт
    0:3 Германия
    26.8% (11)
    0:2 Германия
    22% (9)
    1:3 Германия
    22% (9)
    0:5 Германия
    7.3% (3)
    0:4 Германия
    4.9% (2)
    1:2 Германия
    4.9% (2)
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