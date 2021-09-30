Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Республиканский стадион
История личных встреч
Армения
Германия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.22
|Байрамян Хорен
|1
|0.11
|Ароян Вараздат
|1
|0.11
|Оганесян Камо
|1
|0.11
|Сперцян Эдуард
|1
|0.11
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.11
|Григорян Артак
|0
|0
|Селараян Лукас
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|0.56
|Гнабри Серж
|5
|0.56
|Сане Лерой
|4
|0.44
|Мюллер Томас
|3
|0.33
|Гюндоган Илкай
|3 (2)
|0.33
|Ройс Марко
|2
|0.22
|Хаверц Кай
|2
|0.22
|Горецка Леон
|1
|0.11
|Адейеми Карим
|1
|0.11
|Мусиала Джамал
|1
|0.11
|Хофманн Йонас
|1
|0.11
|Рюдигер Антонио
|1
|0.11
|Баку Ридле
|1
|0.11
|Вирц Флориан
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Восканян Тарон
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Оганесян Камо
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
19
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
100%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
7
30
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
29%
3
10%
31-45
2
29%
6
20%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
2
29%
8
27%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
12%
1
20%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0
Германия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|32 - 3
|24
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 10
|15
|3.
|Румыния
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|Армения
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 16
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|2 - 32
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|21 - 3
|12
|2.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
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Прогнозы на матч Армения - Германия
Исход игры
Армения
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
Германия
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (29)
Меньше
23.68% (9)
Обе команды забьют
Да
34.21% (13)
Нет
65.79% (25)
Популярный счёт
0:3 Германия
26.8% (11)
0:2 Германия
22% (9)
1:3 Германия
22% (9)
0:5 Германия
7.3% (3)
0:4 Германия
4.9% (2)
1:2 Германия
4.9% (2)
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