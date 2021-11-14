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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Греция
FIFA #47
 
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Стадион:
Косово
FIFA #113
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Гутас
Димитрис
3
Цавелас
Георгиос
15
Андруцос
Танасис
20
Манталос
Петрос
5
Бухалакис
Андреас
21
Цимикас
Костас
14
Пелкас
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
9
Дувикас
Анастасиос
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
6
Фазлии
Бетим
3
Алити
Фидан
21
Идризи
Бленди
5
Шала
Херолинд
17
Лосаж
Флорьян
14
Бериша
Валон
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
Греция
3-4-1-2
Косово
4-4-1-1

История личных встреч

Греция
Косово

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 (2) 0.43
Дувикас Анастасиос 1 0.14
Пелкас Димитрис 1 0.14
Павлидис Вангелис 1 0.14
Цолис Христос 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.43
Халими Бесар 1 0.14
Бериша Валон 0 0
Хадергьонай Флорент 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 3 0
Хацидиакос Пантелис 1 1
Зека Карлос 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Фортунис Костас 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастрати Лирим 3 0
Бериша Бернард 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Халими Бесар 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Бериша Валон 1 0
Рашани Эльбасан 1 0
Алити Фидан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Мурики Ведат 1 0
Войвода Мергим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1
Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1
Косово
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2
Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Швеция Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Греция Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
4. Грузия Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Грузия Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
5. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Греция Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Греция 95.1% (136)
    X 4.2% (6)
    Косово 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Косово
    1.77
    3.70
    6.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Греция - Косово онлайн


    Прогнозы на матч Греция - Косово

    Исход игры
    Греция
    95.7% (135)
    Ничья
    3.5% (5)
    Косово
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.06% (51)
    Меньше
    61.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    34.33% (46)
    Нет
    65.67% (88)
    Популярный счёт
    1:0 Греция
    29.8% (42)
    2:0 Греция
    27% (38)
    2:1 Греция
    24.8% (35)
    3:0 Греция
    5% (7)
    3:1 Греция
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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