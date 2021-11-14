Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Primoz Gliha
История личных встреч
Греция
Косово
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3 (2)
|0.43
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.14
|Пелкас Димитрис
|1
|0.14
|Павлидис Вангелис
|1
|0.14
|Цолис Христос
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.43
|Халими Бесар
|1
|0.14
|Бериша Валон
|0
|0
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|1
|Зека Карлос
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастрати Лирим
|3
|0
|Бериша Бернард
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Халими Бесар
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1
Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2 Словения - Греция 0:0 Греция - Финляндия 2:1
Косово
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2
Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0 Косово - Словения 0:1 Северная Македония - Косово 2:1 Косово - Греция 1:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Швеция
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Греция
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Грузия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|5.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Греция - Косово
Исход игры
Греция
95.7% (135)
Ничья
3.5% (5)
Косово
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (51)
Меньше
61.94% (83)
Обе команды забьют
Да
34.33% (46)
Нет
65.67% (88)
Популярный счёт
1:0 Греция
29.8% (42)
2:0 Греция
27% (38)
2:1 Греция
24.8% (35)
3:0 Греция
5% (7)
3:1 Греция
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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