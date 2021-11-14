Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Эштадиу да Луш
20
Канселу
Жоау
21
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Са ЖозеВратарь
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Леау РафаэлПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
22 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Португалия
Сербия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (2)
|0.86
|Жота Диогу
|4
|0.57
|Пальинья Жоау
|2
|0.29
|Фернандеш Бруну
|1
|0.14
|Силва Бернарду
|1
|0.14
|Андре Силва
|1
|0.14
|Канселу Жоау
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Седрик Соареш
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Невеш Рубен
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|7
|1
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.57
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.14
|Костич Филип
|1
|0.14
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.14
|Миленкович Никола
|1
|0.14
|Радоньич Неманья
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|1
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|2
|0
|Миленкович Никола
|0
|1
|Тадич Душан
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Митрович Александр
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3
Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0
Сербия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1
Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|Сербия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Люксембург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 15
|9
|4.
|Ирландия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Португалия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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Прогнозы на матч Португалия - Сербия
Исход игры
Португалия
88.8% (158)
Ничья
7.3% (13)
Сербия
3.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (85)
Меньше
37.96% (52)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Португалия
36% (64)
1:0 Португалия
12.4% (22)
2:0 Португалия
11.8% (21)
3:1 Португалия
5.6% (10)
1:1 Ничья
4.5% (8)
3:2 Португалия
1.7% (3)
3:0 Португалия
1.1% (2)
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