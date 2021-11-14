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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Португалия
FIFA #8
 
Позже

Стадион:
Сербия
FIFA #25
1
Патрисиу
Руй
20
Канселу
Жоау
6
Фонте
Жозе
4
Диаш
Рубен
5
Мендеш
Нуну
16
Саншеш
Ренату
13
Данилу
Перейра
8
Моутинью
Жоау
7
Роналду
Криштиану
21
Жота
Диогу
10
Силва
Бернарду
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
21
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
16
Лукич
Саша
8
Гудель
Неманья
20
Милинкович-Савич
Сергей
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
18
Влахович
Душан
Португалия
4-3-3
Сербия
3-5-1-1

История личных встреч

Португалия
Сербия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:2
Е2
2:4
Е2
1:1
Е2ОМ
1:2
Е2ОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (2) 0.86
Жота Диогу 4 0.57
Пальинья Жоау 2 0.29
Фернандеш Бруну 1 0.14
Силва Бернарду 1 0.14
Андре Силва 1 0.14
Канселу Жоау 0 0
Нету Педру 0 0
Седрик Соареш 0 0
Мариу Жоау 0 0
Невеш Рубен 0 0
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александр 7 1
Влахович Душан 4 (1) 0.57
Тадич Душан 1 (1) 0.14
Костич Филип 1 0.14
Милинкович-Савич Сергей 1 0.14
Миленкович Никола 1 0.14
Радоньич Неманья 0 0
Лазович Дарко 0 0
Велькович Милош 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 1
Роналду Криштиану 2 0
Фернандеш Бруну 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Фонте Жозе 1 0
Канселу Жоау 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 2 0
Миленкович Никола 0 1
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Спайич Урош 1 0
Митрович Александр 1 0
Максимович Неманья 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3
Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0
Сербия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1
Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2 Сербия - Венгрия 0:1 Норвегия - Сербия 1:2 Сербия - Турция 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
2. Сербия Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3. Люксембург Заявка 7 3 0 4 8 - 15 9
4. Ирландия Заявка 7 1 3 3 8 - 8 6
5. Азербайджан Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Португалия Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2021, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 171
    Португалия 88.9% (152)
    X 7.6% (13)
    Сербия 3.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Сербия
    1.63
    4.50
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Португалия - Сербия онлайн


    Прогнозы на матч Португалия - Сербия

    Исход игры
    Португалия
    88.8% (158)
    Ничья
    7.3% (13)
    Сербия
    3.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (85)
    Меньше
    37.96% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.69% (90)
    Нет
    34.31% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    36% (64)
    1:0 Португалия
    12.4% (22)
    2:0 Португалия
    11.8% (21)
    3:1 Португалия
    5.6% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (8)
    3:2 Португалия
    1.7% (3)
    3:0 Португалия
    1.1% (2)
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